租屋族變精了？申訴案3年暴增66％　集中3大爭議地雷

▲台中截至去年底實價登錄租約有效件數已突破2.4萬件，規模全台居前，隨市場擴張，租屋糾紛同步激增。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中截至去年底實價登錄租約有效件數已突破2.4萬件，規模全台居前，隨市場擴張，租屋糾紛同步激增，台中市法制局統計，2023年申訴案僅157件，2024年增至231件，2025年更衝高至260件，3年內成長達66%，爭議焦點集中在押金扣抵、修繕責任及電費收取。

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台中市法制局觀察，每逢租屋相關法令修訂後，爭議案件就會增加，有時還只是修法草案剛公布，就會接到詢問電話，消保官坦言：「租屋市場規模化後，權益意識抬頭是申訴案件增加的主因。」

如租屋電費爭議，2024年7月15日上路的電費新制，房東若按用電度數計費，每度電費不得超過電費單上的「當期每度平均電價」，而台電統計實際每度平均電價約僅2到3元，實務上仍有不少房東沿用過去每度5到6元的固定收費模式，價差顯著。

房東違反規定超收電費者，可處3萬至30萬元罰鍰，不改正者更可加重處5萬至50萬元並按次處罰。除電費外，水費、網路費、清潔費等收費項目也常衍生爭議。

另一類常見糾紛則出現在租屋補助申請，過去曾有房東故意在租約上寫錯房東姓名或地址，意圖讓租客拿不到補助，或在租期屆滿後拒絕續約、抵制房客申請。

▲隨著租金補貼普及、報稅透明化，加上新版租賃專法與電費新制上路，租客權益意識快速提升。（AI協作圖／記者姜國輝製作，經編輯審核）

台中市法制局長李善植表示，建議民眾簽約前先查詢「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定，並詳閱契約內容，妥善保存租約、對話紀錄及付款證明等資料；入住前及退租時，也要拍照或錄影屋況保留證據。

此外，近年不少投資型房東投入市場，但缺乏出租管理經驗，也是糾紛增加原因之一。尤其台中近年因中科、捷運與重大建設帶動，大量小宅與套房產品釋出，部分屋主一次持有多戶，卻沒有專業管理能力，導致設備維修延宕、押金返還爭議頻傳。

包租代管業者李婕絲則觀察：「近年租屋糾紛暴增，反映的並非單純房東惡意增加，過去不少房東習慣以口頭約定、現金收租，隨著租金補貼普及、報稅透明化，加上新版租賃專法與電費新制上路，租客權益意識快速提升，許多過去被視為『默契』的收費模式，如今都可能成為爭議來源。」

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