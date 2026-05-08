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存了200萬！28歲女想買30年老華廈　專家見「換屋規劃」勸謹慎

▲▼買房,大門,樓梯,公設,租屋,滅火器,信箱,公寓,大樓。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有一名28歲的女網友在買房社團求助，她想買南樹林總價1000萬元內、屋齡30多年的華廈，但因為通勤上班單程至少40分鐘，加上計畫5年後換屋，擔心樹林成交量不大、話題性不高，未來會不會不好脫手。對此，信義房屋專家提醒，5年就要換屋的話，這筆交易可能未必划算。

首購想買南樹林　怕5年後賣不掉

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原PO在「買房知識家」發文，她沒有父母支援，靠著省吃儉用存下現金200萬元、股票約80萬元，目前沒有伴侶，也不會有其他人一起分擔房貸，因此買房壓力都會落在自己身上。她看中的物件靠近南樹林，屋齡約30多年、總價1000萬元以內，屋況採光與通風都讓她滿意，距離未來捷運站走路約10至15分鐘，她也親自走過確認。

不過，她坦言，若買下這間房，平常騎車上班通勤至少要40分鐘，目前想法是「先買，5年後再換屋」。但她也擔心，樹林一直以來成交量不大、話題性不高，近期房價漲幅又已經偏高，因此怕未來想賣時，不只不好脫手，甚至可能賠錢。

老華廈要注意維修　5年換屋未必划算

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，屋齡30多年的華廈雖然總價相對親民，但後續可能面臨管線、漏水、壁癌、電梯維修與公共設施老化等問題。若房屋過去沒有完整整修，入住後可能還要再花一筆裝修費，這些都要在買房前先估算進去。

至於原PO規劃5年後換屋，曾敬德認為要更謹慎。因為5年後物件屋齡可能接近40年，未來買方申貸條件可能更受限制，轉手速度也會受到影響。若只是短期過渡，不一定適合買高齡中古屋，「最好選擇至少能住8到10年的產品，才比較能降低進出場成本」。

通勤40分鐘也是成本　別只看房價

不少網友也提醒，通勤單程40分鐘、來回將近1個半小時，長期下來會影響生活品質。曾敬德也認同，首購族常只計算房貸，卻忽略時間成本，尤其若工作工時長、收入成長空間高，選擇離工作地點太遠的房子，未必真的划算。

曾敬德建議，若原PO仍想買樹林，可優先挑選生活機能成熟、交通轉乘便利、未來較具流通性的區域，例如靠車站、捷運規劃沿線、商圈或人口穩定移入地段。房子不一定要買最新，但至少要有「未來有人願意接手」的條件。

另外，原PO若真的喜歡該物件，可以先向銀行詢問鑑價與可貸成數，再回頭決定出價空間。他也提醒，若手上280萬元是多年努力存下的第一桶金，買房更要保守一點，「買得起」不等於「住得穩」。

關鍵字：買房換屋南樹林老華廈通勤

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