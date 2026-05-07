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家裡明明不小卻總覺得擠？3個家具擺法技巧　空間感立刻放大

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲家裡明明不小卻總覺得擠？3個家具擺法技巧空間感立刻放大 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

很多人搬進新家後都有同樣困擾，明明坪數不算小，空間看起來卻始終擁擠凌亂。問題往往不在坪數，而是家具擺放方式出了錯。從沙發距離、動線安排到家具配置，只要稍微調整位置，就能讓空間感瞬間放大，甚至讓整體居家氛圍變得更輕盈耐看。

近年居家風格越來越強調「留白感」，比起把空間塞滿，適度保留視覺呼吸區，反而更能讓住宅展現高級感。尤其小坪數住宅，更需要透過家具配置重新建立空間秩序。

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沙發與茶几別貼太近　動線決定舒適感
客廳最容易出現的問題，就是家具距離過近。沙發與茶几之間若太擁擠，不只影響行走，也會讓空間產生壓迫感。實際配置上，兩者之間建議至少保留60至80公分走道距離，讓人在移動時更自然，也能讓客廳視覺更開闊。

這種「留動線」的概念，其實也是許多精品飯店常見的空間邏輯。當行走變得流暢，空間看起來就會更有質感。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲適度保留家具間的行走動線，不只能提升日常舒適度，也能讓空間視覺更顯俐落與高級感 。（圖／記者王威智攝）

家具別塞滿　適度留白更顯高級
許多人在裝潢時，容易因為收納需求或害怕空間空蕩，而把家具塞得過滿。但真正耐看的空間，往往都有適度留白。無論是櫃體與牆面的距離，或大型家具之間的空隙，只要保留一些「空」，整體視覺就會立刻變得清爽。

近年流行的奶油風、侘寂風與原木風，其實都大量運用這種概念。讓空間不再被物件填滿，而是透過材質、光線與比例創造氛圍。

家具別集中同一側　空間層次更重要
另一個常見問題，則是家具過度集中。例如沙發、邊櫃、收納櫃全部集中在同一面牆，容易讓空間失去平衡感，看起來也會更擁擠。若能適度分散配置，例如利用單椅、植栽或邊几作為過渡，空間層次就會更自然。

尤其開放式客餐廳，更需要透過家具分布重新建立區域感，而不是單靠隔間切割。

不用砸錢裝潢　重新配置就能改變空間感
比起重新裝潢，家具位置調整其實是最快也最省預算的改造方式。許多住宅在重新配置後，即使沒有更換家具，也能明顯提升空間感與居住舒適度。從動線、留白到比例，只要配置正確，家裡看起來就會更大、更輕盈，也更接近理想中的生活樣貌。

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