「空中浮島」劃出世界建築 MVRDV聯手誠邑築改寫住宅定義





▲MVRDV聯手誠邑築建設董事長沈瑞興，打造中台灣住宅的世界級地標「嶼76（The Island）」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在全球建築設計版圖中，以大膽實驗與未來語彙聞名的荷蘭建築團隊MVRDV，此次將目光投向台中，帶來全新作品「嶼76」，以「空中浮島」概念挑戰台灣住宅建築的想像邊界，而這場國際級建築實驗背後，推手正是誠邑築建設董事長沈瑞興。

從荷蘭鹿特丹的Markthal、阿姆斯特丹Valley，到如今落腳台中的「嶼76」，國際建築事務所MVRDV以極具未來感的建築語彙，預告中台灣城市天際線將迎來一場改寫，為台中帶來一座顛覆傳統住宅想像的「空中浮島」。

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對沈瑞興而言，「嶼76」從來不只是蓋房子，而是一場關於城市美學與居住理想的實踐。他曾直言：「我們在意的不是價格，而是價值。」在房市逐漸回歸理性的時代，他認為，真正能留下來的建築，不是追求短期市場熱度，而是從五感、從城市、從文化開始，成為風景的一部分。

▲當MVRDV以建築將「自然帶回城市」，沈瑞興則是將這份國際想像，真正落地於台中。（圖／業者提供）

「嶼76」由荷蘭MVRDV 操刀設計，以大量曲線、浮島陽台與垂直綠化，打破台灣住宅長年以來方正盒體的框架。建築外觀四向都是正立面，104座陽台如綠嶼懸浮其上，形塑城市中難得一見的有機姿態，讓住宅不再只是冰冷量體，而是一座與自然共生的立體景觀。

而這樣極度複雜的建築語彙，對施工而言幾乎是一場挑戰極限的工程。面對外界質疑曲線建築只是「圖紙建築」，工程專業出身的沈瑞興選擇用最直接的方式回應：「畫得出來，就蓋得出來。」因此團隊耗時1年、斥資數百萬元打造浮島陽台實作體，只為確認每一道弧線、每一塊馬賽克磚都能真正落地實現。

▲「嶼76」由MVRDV操刀設計，以大量曲線、浮島陽台與垂直綠化，打破台灣住宅長年以來方正盒體的框架。（圖／業者提供）



有趣的是，這座浮島陽台實作體，不是亮相就結束了。MVRDV團隊曾多次到場現勘，並且針對細節與工法進行討論，因此這座陽台至今都還在調整，光是外貼的磁磚大小、尺寸、分割面甚至顏色，即便只差一個色階，沈瑞興還是堅持不斷修正，只為忠實呈現MVRDV的原創設計。

▲在沈瑞興眼中，建築做到極致，是一種科學與美學的融合。（圖／業者提供）

在沈瑞興眼中，建築做到極致，其實是一種科學與美學的融合。就如同西班牙建築鬼才安東尼高第最著名的名言「直線屬於人類，曲線屬於上帝」。因此「嶼76」選擇用柔和、有機的線條，創造宛如自然原生的建築語彙。

而曲線美感的背後，是高難度的結構與施工挑戰。誠邑築團隊導入BIM建築資訊系統進行反覆模擬，採用CNC輕量化木作模板工法，實現曲面造型，從結構配置、施工細節到材料收邊持續調整與驗證。對沈瑞興而言，真正困難的從來不是畫出一棟獨特的建築，而是在現實條件下，依然願意投入時間與成本，把那些看似不可能的設計真正實現。

沈瑞興認為：「台中不該只是發展中城市，更應該成為能與國際建築對話的城市。他相信，一棟具有高度辨識度的國際建築，不只改變天際線，更能帶動文化、觀光與生活方式的轉變。」

▲「嶼76」光是外貼的磁磚大小、尺寸、分割面甚至顏色，即便只差一個色階，沈瑞興還是堅持不斷修正。（圖／業者提供）

「嶼76」是一座城市地景，也是一封寫給台中人的情書；MVRDV以建築將「自然帶回城市」，沈瑞興則是將這份國際想像，真正落地於台中。

當主流住宅市場仍停留在坪數、總價與機能競爭時，「嶼76」代表的是建築人對設計框架的突破、對生活樣貌的重新定義。正如沈瑞興所說：「好的作品，絕對不會是簡單，且容易複製的。」正是這份堅持，讓誠邑築「嶼76」驚艷全球、獨一無二。