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「空中浮島」劃出世界建築 MVRDV聯手誠邑築改寫住宅定義

▲▼ 台中建築,空中浮島,MVRDV,沈瑞興,住宅設計 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲MVRDV聯手誠邑築建設董事長沈瑞興，打造中台灣住宅的世界級地標「嶼76（The Island）」。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

在全球建築設計版圖中，以大膽實驗與未來語彙聞名的荷蘭建築團隊MVRDV，此次將目光投向台中，帶來全新作品「嶼76」，以「空中浮島」概念挑戰台灣住宅建築的想像邊界，而這場國際級建築實驗背後，推手正是誠邑築建設董事長沈瑞興。

從荷蘭鹿特丹的Markthal、阿姆斯特丹Valley，到如今落腳台中的「嶼76」，國際建築事務所MVRDV以極具未來感的建築語彙，預告中台灣城市天際線將迎來一場改寫，為台中帶來一座顛覆傳統住宅想像的「空中浮島」。

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對沈瑞興而言，「嶼76」從來不只是蓋房子，而是一場關於城市美學與居住理想的實踐。他曾直言：「我們在意的不是價格，而是價值。」在房市逐漸回歸理性的時代，他認為，真正能留下來的建築，不是追求短期市場熱度，而是從五感、從城市、從文化開始，成為風景的一部分。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲當MVRDV以建築將「自然帶回城市」，沈瑞興則是將這份國際想像，真正落地於台中。（圖／業者提供）

「嶼76」由荷蘭MVRDV 操刀設計，以大量曲線、浮島陽台與垂直綠化，打破台灣住宅長年以來方正盒體的框架。建築外觀四向都是正立面，104座陽台如綠嶼懸浮其上，形塑城市中難得一見的有機姿態，讓住宅不再只是冰冷量體，而是一座與自然共生的立體景觀。

而這樣極度複雜的建築語彙，對施工而言幾乎是一場挑戰極限的工程。面對外界質疑曲線建築只是「圖紙建築」，工程專業出身的沈瑞興選擇用最直接的方式回應：「畫得出來，就蓋得出來。」因此團隊耗時1年、斥資數百萬元打造浮島陽台實作體，只為確認每一道弧線、每一塊馬賽克磚都能真正落地實現。

▲▼ 台中建築,空中浮島,MVRDV,沈瑞興,住宅設計 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「嶼76」由MVRDV操刀設計，以大量曲線、浮島陽台與垂直綠化，打破台灣住宅長年以來方正盒體的框架。（圖／業者提供）

有趣的是，這座浮島陽台實作體，不是亮相就結束了。MVRDV團隊曾多次到場現勘，並且針對細節與工法進行討論，因此這座陽台至今都還在調整，光是外貼的磁磚大小、尺寸、分割面甚至顏色，即便只差一個色階，沈瑞興還是堅持不斷修正，只為忠實呈現MVRDV的原創設計。

▲▼ 台中建築,空中浮島,MVRDV,沈瑞興,住宅設計 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在沈瑞興眼中，建築做到極致，是一種科學與美學的融合。（圖／業者提供）

在沈瑞興眼中，建築做到極致，其實是一種科學與美學的融合。就如同西班牙建築鬼才安東尼高第最著名的名言「直線屬於人類，曲線屬於上帝」。因此「嶼76」選擇用柔和、有機的線條，創造宛如自然原生的建築語彙。

而曲線美感的背後，是高難度的結構與施工挑戰。誠邑築團隊導入BIM建築資訊系統進行反覆模擬，採用CNC輕量化木作模板工法，實現曲面造型，從結構配置、施工細節到材料收邊持續調整與驗證。對沈瑞興而言，真正困難的從來不是畫出一棟獨特的建築，而是在現實條件下，依然願意投入時間與成本，把那些看似不可能的設計真正實現。

沈瑞興認為：「台中不該只是發展中城市，更應該成為能與國際建築對話的城市。他相信，一棟具有高度辨識度的國際建築，不只改變天際線，更能帶動文化、觀光與生活方式的轉變。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「嶼76」光是外貼的磁磚大小、尺寸、分割面甚至顏色，即便只差一個色階，沈瑞興還是堅持不斷修正。（圖／業者提供）

「嶼76」是一座城市地景，也是一封寫給台中人的情書；MVRDV以建築將「自然帶回城市」，沈瑞興則是將這份國際想像，真正落地於台中。

當主流住宅市場仍停留在坪數、總價與機能競爭時，「嶼76」代表的是建築人對設計框架的突破、對生活樣貌的重新定義。正如沈瑞興所說：「好的作品，絕對不會是簡單，且容易複製的。」正是這份堅持，讓誠邑築「嶼76」驚艷全球、獨一無二。

關鍵字：台中建築空中浮島MVRDV沈瑞興住宅設計豪宅代表作地產型男誠邑築建設曲線城市台中國際建築

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