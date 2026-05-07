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老牌紡織廠停止交易　家族申請分割億元陽明山別墅

▲▼ 。（圖／鑫創資產提供）

▲陽明山上一棟百坪別墅進入法拍，屋主大有來頭，為老牌紡織廠、中福國際黃家。（圖／鑫創資產提供）

記者項瀚／台北報導

陽明山上一棟百坪別墅進入法拍，屋主大有來頭，為老牌紡織廠、中福國際黃家，一拍底價1.9億元流標，二拍底價降到1.5億元。而中福國際申報的財報未能於期限內重新查核公告，已於4月29日被停止交易，3.4萬名股東受影響。

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陽明山仰德大道二段70巷一棟別墅，標示著「黃寓」，建物權狀141坪，雖然屋齡已達43年，但金黃色大門看上去仍是相當氣派。然而，這棟低調別墅在今年流入法拍，一拍底價1億9502萬元流標，二拍底價1億5603萬元，將在5月20日執行。

經查法院筆錄，這棟別墅屋主是老牌紡織廠、中福國際黃家，由3名家族二代成員持有。拍賣原因不是因為欠錢，而是共有人申請分割共有物拍賣。

中福原為紡織大廠，2000年後轉為出售紡織機器，又轉為以不動產事業為主，持有買進大量土地，並以租賃倉儲物流為營收來源。然而2022年開始出現經營權爭奪，公司財報也無法如預期產出，股票於今年4月29日停止交易，3.4萬名股東受影響。

▲▼ 。（圖／鑫創資產提供）

▲該別墅建物權狀141坪，雖齡已達43年。（圖／鑫創資產提供）

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「分割共有物的目的，是為了將共同持有的財產切割乾淨，以本次個案來說，各共有人財力想必雄厚，但可能對資產處份的想法不同，因此出現分割共有物拍賣，共有人也未必有心想獨留別墅。」

不過，黃瑋諭表示：「這類型別墅很容易出現有行無市的問題，除了要能夠接受總價，還要準備大筆的金額翻修，本案除非共有人『護盤』，不然要幾拍才能脫標，實在難以掌握。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「陽明山上有不少別墅，住戶非富即貴，但觀察移轉量稀少，以仰德大道二段門牌來看，實價登錄以來只有8筆建物交易，其中規模上百坪只有3筆，總價分別為9622萬元、3.2億元、3.9億元。」

葉沛堯坦言：「這種物件由於交易樣本數少，且屋況更方便條件也有不小差異，因此成交行情相當難抓，同時在買方受限之下，成交也相當講究緣分了。」

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關鍵字：陽明山別墅法拍紡織廠中福國際黃家陽明山鑫創資產黃瑋諭

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