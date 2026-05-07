昔砸30億蓋廠　LED大廠破產清算「8400坪廠房慘流標」

▲聯勝光電董事會去年決議通過解散清算，位於中科的7層樓廠房今（7日）2拍底價13億元，宣告流標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

聯勝光電董事會去年決議通過解散清算，位於中科的7層樓廠房今（7日）進入2拍，底價13億元，雖無人出手，但投標室卻出現一眾相關廠商相互打探敵情。

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曾是LED大廠的聯勝光電，去年決議：「受全球整體經濟環境不景氣之影響，LED晶粒市場又因大陸與台灣同業大幅擴產之產能陸續開出，但終端市場需求未見明顯提升的情形下，董事會決議通過解散清算及撤銷股票公開。」

該公司於2010年大舉擴廠，投資30億元興建該廠房，豈料，僅15年時間就黯然解散。位於中科的8408.8坪廠房後進入法拍市場，今日二拍、底價13億元，再度流標。

▲此筆法拍位於中科園區內，即便拍定也僅有建物，土地仍屬中科管理局所有。（圖／記者陳筱惠攝）

但據現場代標業者透露：「至少2組人馬觀望。」業者透露：「這2組人馬互相打聽對方公司行號，一個說自己是小公司只是來要看誰標走，看能不能分租；另外一間則是有擴廠打算，但都未透露自家公司。」

代標業者透露：「這件法拍的債務人是聯勝的客戶，有業務往來，之前在賣的時候有考慮要接手，但之後就變法拍案件，所以很有機會在第三拍出去。」

對此，透明房訊台中公司經理鄭本明分析：「此筆法拍位於中科園區內，即便拍定也僅有建物，土地仍屬中科管理局所有，並非一般房地廠房的法拍，加上金額高昂，成為市場焦點。」

鄭本明認為：「該案目前有部分樓層與車位外租給第三人使用，等於具備現金流效益。」但他也提醒，「由於此案屬於特殊設定地上權性質，投標人除須評估拍定價格外，更需留意與中科管理局間的土地後續營運限制。第三拍底價回落至10.4億元左右，非常有希望決標。」

▲聯勝光電廠房本身位處中科園區，若由科技業接手，不論自用、整併產線或作為研發據點，都具高度戰略價值。（圖／記者陳筱惠攝）

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