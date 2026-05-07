愛爾麗針孔風暴！高雄2分店總價破億　全掛「常、劉」名下

記者張雅雲／高雄報導
知名連鎖醫美集團「愛爾麗」爆發診間針孔偷拍風波，社會譁然。集團7日發布道歉聲明，並宣布對受影響客戶進行全面退費，消息一出，高雄2家分店陸續出現退費人潮，據查，高雄2間分店均由常姓與劉姓自然人共同持有，其中，中山店在2015年以破億元天價入手。
▲醫美集團「愛爾麗」中山店由常姓、劉姓自然人在2015年，以破億元天價入手。（圖／記者張雅雲攝）
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愛爾麗國際醫療集團總裁常如山眼光精準，在不動產界以「掃樓大戶」聞名，特別青睞精華三角窗店面。高雄有2間分店，分別位於新興區中山一路的中山店、以及位於左營區博愛二路的博愛店，2分店均有不少常客。
近日診間內疑似藏著「針孔攝影機」，讓偷拍風暴持續擴大，該集團7日正式發布聲明道歉，並宣布將對受影響客戶進行全面退費，2分店也陸續湧入退費人潮。
▲博愛店為2011年入手，地坪72.9坪，時間點早於實價登錄制度上路，相關交易價格未公開揭露。（圖／記者張雅雲攝）
根據實登顯示，2店都是由常姓與劉姓與自然人共同持有，早年已完成關鍵卡位，其中博愛店為2011年入手，地坪72.9坪，時間點早於實價登錄制度上路，相關交易價格未公開揭露。中山店則是在2015年入手，為地上5樓電梯透天，地坪57.78坪、建坪266.9坪，換算地價195萬元，總價1億1280萬元。
高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，這2處據點堪稱高雄「地王級」地段。博愛店正對農16重劃區、輕軌站，旁有義享天地、富邦凹仔底BOT案等大型開發計畫，目前土地單價初估已漲至150~200萬元，漲幅驚人。
至於中山店，高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，中山店位於南高雄中山一路蛋黃區，周邊商業機能極度成熟。近年不少建商進場收購老舊透天進行整合，若以該物件的地理位置與開發潛力來看，若能整合地價行情至少有300萬元的水準。雖然集團目前身陷負面新聞，但其持有的不動產資產，價值具備極強支撐力。
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