綠美圖第一排驚見「售」字　建商撇賣地求生傳言

▲近期市場盛傳位於水湳精華區的「文商15」土地將對外出售，甚至傳出已有開發商私下探詢，引發建築業與房地產圈高度關注。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市景氣差，近期市場盛傳位於水湳精華區的「文商15」土地將對外出售，甚至傳出已有開發商私下探詢，引發建築業與房地產圈高度關注。不過，實際詢問地主富華創新，對方出面澄清，強調最快第四季新案就會推出。

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經查，水湳經貿園區「文商15」總面積約1937坪，基地條件完整，被視為水湳少數大型開發規模的指標土地之一位於綠美圖第一排，三面臨路土地，多年來市場始終關注度極高。更有網友經過，拍下該地點插上「售」字，上傳社群引起討論。

實際詢問地主富華創新（3056）土地將對外出售的訊息，富華創新業務特助江明達表示：「過去確實一度有出售意願，不過集團後續決定自行推案，文宣因製作時程問題尚未更換，目前規劃2~3房產品，最快第四季就能進場。」市場估總銷約80億元。

▲據知情人士透露，過去確實有其他開發商想與富華創新合建推案，但後續條件並未談妥。（圖／記者陳筱惠攝）

據知情人士透露，過去確實有其他開發商想與富華創新合建推案，但後續條件並未談妥，因此破局。另外，據土開業者表示：「該地開價從單價300萬元、280萬元、250萬元都有，大多是市場傳說並未被證實，但未來該地若正式推案，在某種程度也代表開發商對後市仍具信心。」

對此，江明達表示：「近期確實接到不少詢問電話，但大水湳地區被視為台中最後一塊寶藏區，集團認為文商15仍是整體開發布局中相當重要的一環，目前文商15將往時尚飯店渡假宅的方向規劃，提供菁英族群屬於自己放鬆享受的空間。」她指出，加上目前大型素地愈來愈稀缺，公司最終決定保留土地、自行開發。

此外，富華創新位於大水湳地區的「之序」案，基地面積達2775.32坪，同樣屬於大基地開發案，預計年底開始對保、明年交屋，因此規劃於5月底重啟銷售，並釋出部分保留戶。江明達表示：「富華新以規劃合理負擔的好宅為市場目標，目前北屯太原路的預售案『澐光』進入倒數5戶的準完銷階段。」

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