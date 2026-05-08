驚！劉姓自然人340萬取得常如山店面　轉手竟大賺12倍

▲根據實登，常如山2012年入手岡山60坪土地，自地自建透天店面。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

「醫美教父」愛爾麗集團董事長常如山才爆出與名媛劉怡萱發生感情糾葛，診所再傳出安裝針孔偷拍，常如山被拘提聲押禁見。根據實登，常如山2012年入手岡山60坪土地，自地自建店面後，以340萬元低價轉手給劉姓自然人，去年12月底再以4680萬元售出，大賺近10倍。

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常如山在2012年初曾入手岡山中山北路約60坪土地，該筆交易因早於實價登錄制度上路，相關交易價格未公開揭露，自地自建店面後，租給「LA NEW」岡山中山店至今。根據實登顯示，2017年以340萬元低價轉手給劉姓自然人，並備註「親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。」





▲該筆土地交易因早於實價登錄制度上路，相關交易價格未公開揭露。（圖／翻攝自Google Maps）

去年12月底該店屋齡12年，地坪60坪、建坪69.17坪，再度以4680萬元轉手，換算地價78萬元，等於持有8年，價格翻漲12倍，帳面獲利達4250萬元，相當驚人。據查，新買家為在地岡山人。

在地仲介透露，中山北路沿線為岡山最熱鬧的商圈，沿路商家林立，生活機能發達，租金預估約10~12萬元，堪稱收租金雞母，換算投報率約2.5~3%。

▲常姓自然人以340萬元低價轉手給劉姓自然人，並備註「親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。」。（圖／翻攝自實價登錄官網）

永慶不動產高雄市府興中加盟店協理柳柏壽表示，岡山中山北路以透天店面為主，周邊已有麥當勞、星巴克、連鎖火鍋店等品牌進駐，屋齡多為30年起跳，透天換算地價約75~85萬元之間，本次成交價格並未出現明顯溢價，屬於市場合理區間。

柳柏壽表示，中山北路沿線店面本就釋出稀少，成熟商圈只要有穩定租客，屋主普遍不急著賣。尤其該類產品可收租、可養地，屋主多半寧可收租等增值，形成「有錢也不一定買得到」的惜售行情。柳柏壽說：「雖然目前有捷運施工的交通黑暗期，但因鄰近未來的捷運岡山延伸線，只要租客穩定，就容易成為屋主長抱資產。」

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