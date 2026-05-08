士林次貴交易！　新光醫院「房客變房東」砸40億入手新大樓

▲士林第二大宗的建物交易出現，文昌路近6千坪大樓以40.5億元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

士林第二大宗的建物交易出現，文昌路「友誼大樓」以40.5億元交易，買方是新光醫院。而觀察士林總價第一名交易為天母地王「新光天母傑仕堡」116.8億元、第三名則為天母整棟住宅大樓「新美齊天母」11.6億元。

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根據實價揭露，士林文昌路上的「友誼大樓」以40.5億元交易，屋齡約1年，權狀面積5973坪，包含93個車位。該建物大部分空間由新光醫療體系自用，1樓開設餐廳、咖啡廳、超商等等，位置就在新光醫院對面。

經查異動索引，賣方為新光資產管理公司，買方則為新光醫療財團法人。新光資產管理母公司新紡曾表示，處分大樓主要因應央行不動產貸款管理措施，強化資金調度彈性，提升資產運用效率。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該物件由新光院方承租，但過去房東新紡曾公開標售，尚未成功出售，在新光資產、新紡積極希望出售的情況下，院方也綜合考量後決定出手。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「新光集團在該區還有約1.3萬坪土地，使用分區為工業區，現況為停車場及汽車展示中心，未來開發效益頗高，未來不僅有捷運，還可與北士科輝達進行串聯。」

▲實價登錄以來，士林區最高總價的3筆建物交易。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

攤開實價登錄紀錄，本次交易為士林區總價第二高的建物交易。金額最高的是，2023年天母地王「新光天母傑仕堡」整棟以116.8億元交易，買方為鼎固置業。

「新光天母傑仕堡」基地面積約1641坪，建物權狀高達1.6萬坪，除了商務住宅之外，還包含商場，近期喜迎全聯、寶雅進駐。對於該案，鼎固中短期仍持續收租，據了解租金投報率不差，而現屋齡已約30年，未來重建效益大。

排行第三是中山北路六段巷內的住宅大樓「新美齊天母」，2018年整棟以11.6億元交易，樓高12層、建物權狀1643坪。買方為美國在臺協會（AIT）當作員工宿舍。

▲「新光天母傑仕堡」基地面積約1641坪，建物權狀高達1.6萬坪。（圖／ET資料照）

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