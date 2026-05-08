「好市多宅」光環失靈？　11店周邊房價走跌「最慘跌近1成」

▲房市不景氣，就連大型賣場好市多（Costco）看似也難以支撐房價表現。（圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

房市不景氣，就連大型賣場好市多（Costco）看似也難以支撐房價表現。統計全台15間店，有11間店周圍房價走跌，其中台南店、南崁店跌最慘。少數上漲的4間店中，汐止漲幅最高。

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知名美式賣場好市多（Costco）即將於台南市東區開出台南二店，引起市場熱議。住商機構觀察實登，發現前台15家店中有11家店，2025年華廈、大樓平均房價呈現下跌，其中以台南店、南崁店跌最重，年減超過8%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「購屋族除考量商場便利性，更應實際走訪周邊環境，評估交通動線是否會對日常通勤造成干擾，此外買房也應回歸區域的學區、大眾運輸及未來建設等等。」

▲全台好市多周邊房價統計。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

至於近期討論熱烈的台南二店，2025年均價約落在33.5萬元，修正5.4%。

住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析：「該店位於南台南副都心重劃區，鄰近鐵路地下化後新增的南台南車站，生活機能極具優勢，雖然中古市場房價盤整，但區域本身潛力足夠，如今又有大型賣場進駐，未來房市發展頗具前景。」

本次統計中，汐止店房價上漲最多，年漲4.8%，每坪均價來到52.9萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「南港在指標新案帶動下，價格表現強勢，而緊鄰的汐止房價也明顯受惠，汐止好市多位於大同路，緊鄰南港，幾乎只有一橋之隔，周圍屬於工業區，未來具廠辦大案開發利多，使得再往下的住宅區房價有撐。」

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