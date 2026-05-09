股市高點怕反轉　他賺300萬「落袋為安」鎖定蛋黃區預售屋

▲台中1名去年在股市獲利頗豐的上班族，近期採取獲利了結、落袋為安的策略準備看房，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台股1日、房市1年，當資金過度集中，總是會輪轉，台中1名去年在股市獲利頗豐的上班族，近期採取獲利了結、落袋為安的策略準備看房，專家認為，即便是股市獲利轉房，也仍以自住剛需為主。

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台股一路衝破4萬1000點，不少投資人歷經這波行情後，開始思考「資產重新配置」的重要性，尤其當市場從全面樂觀，不只高資產族群與科技業買盤，連上班族獲利也悄悄將目光轉向預售屋市場，「股市落袋為安、轉進不動產」的氛圍醞釀中。

台中上班族林先生與太太皆為上班族，但在3年前開始投資美股後，去年獲利超過300萬元，他說：「一部分的資金仍會持續在股市投資，但手邊有一點現金，近期想選預售屋當作標的，不僅為了換屋打算，也能以期款方式輕鬆繳交。」

觀察像林先生這類的中產階級，近期在房市中明顯增加。尤其過去幾年受惠AI題材、美股科技股與台股高點，不少原本延遲購屋計畫的年輕族群與雙薪家庭，開始累積第一桶金，也讓「股市獲利轉進房市」正在醞釀。

林先生在走過不少接待中心後說：「現在到處都是2~3年前的價錢，過去只能買蛋白區的總價，如今可以進到蛋黃區。」林先生笑說：「連不少營建股的重訊都在取得、處分有價證券，建商自己不推案，資金也都在股市，獲利更是股民的好幾倍。但現實說反轉就反轉，才會決定先落袋為安。」

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「近期房市雖不像前2年火熱，但也因此讓不少自住型產品重新受到青睞。尤其具備重大建設、品牌建商、核心地段的新案，反而吸引一批原本停留在股市的資金進場。」

有代銷透露：「現在很多客戶不是沒錢，而是過去2年都在股市，加上不動產投報率差、變現性差，不過近期指數來到高檔區後，開始擔心波動風險，因此重新看房。」

▲台股一路衝破4萬1000點，不少投資人歷經這波行情後，開始思考「資產重新配置」的重要性。（圖／示意圖）

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