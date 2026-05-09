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成龍、洪金寶曾登台　高雄「都市傳說」荒廢40年突施工

記者張雅雲／高雄報導

「在那裡辦婚宴、吃飯，是很有面子的事。」鹽埕曾是港都最繁華地段，60年前剛開幕的「克林飯店」，每層樓都有愛河景觀，甚至香港六小福時期的成龍、洪金寶都曾在頂樓餐廳登台演出，讓飯店充滿傳奇色彩，卻因40年前的一場大火，荒廢至今變成高雄都市傳說。

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▲▼ 克林飯店,鹽埕,都市傳說 。（圖／記者張雅雲攝）

▲60年前剛開幕的「克林飯店」是不少政商名流住宿、聚餐場所，40年前的一場大火，荒廢至今變成高雄都市傳說。（圖／記者張雅雲攝）

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高雄鹽埕區光明里里長葛吉雄回憶，克林飯店全盛時期可說是鹽埕地標，當時高雄港仍是亞洲重要港口，鹽埕更是全高雄最繁華商業區，周邊戲院、百貨、銀樓、餐廳林立。「克林飯店」因鄰近港區，吸引大量輪船公司船長、外國工程師與商務人士入住，也是不少政商名流住宿、聚餐場所。

▲▼ 克林飯店,鹽埕,都市傳說 。（圖／記者張雅雲攝）

▲飯店外觀開始搭起鷹架施工，在當地引發熱議。（圖／記者張雅雲攝）

根據粉專《高雄老照片》的網友回憶，「克林飯店」位於大仁路，1樓是飯店大廳與住宿櫃台，3~7樓為旅館部，共有72間客房，2樓最早為川菜餐廳，後期改成馬來西亞菜，8樓則是當時最頂級「漢宮餐廳」，主打江浙菜與港式飲茶。由於60年前高雄高級餐廳不多，「去克林吃飯」幾乎等同身份象徵。

最傳奇的是，多位在地人指出，漢宮餐廳早期有外國秀表演，甚至「香港六小福」時期的成龍、洪金寶都曾登台演出，讓克林成為老高雄人口中的傳奇地標。

▲▼ 克林飯店,鹽埕,都市傳說 。（圖／記者張雅雲攝）

▲飯店現在僅剩6米寬的小巷可以進出，車輛難以會車，大型開發更不容易。（圖／記者張雅雲攝）

不過，隨著高雄商業重心逐漸東移，加上40年前的一場大火，之後整棟建物空置40年，由於屋況愈來愈舊，加上長年荒廢，甚至有靈異節目及民眾闖入探險，傳出有房內電話，曾在沒有通電的狀態下突然響起，成了高雄知名的都市傳說。

最後債務人因拍賣抵押物，整棟建物流入法拍，該棟飯店地坪138.24坪、建坪867坪，2022年在應買階段由2名自然人以3012.5萬元承受，換算單價僅3.39萬元。

在地建商透露，雖然單、總價低，但後續整修費用高昂，麻煩的是，荒廢40年後，周邊陸續開發，飯店現在僅剩6米寬的小巷可以進出，車輛難以會車，大型開發更不容易。法拍後多年來整棟建物始終沒有動靜，直到近期在地人才赫然發現，飯店外觀開始搭起鷹架施工，引發熱議。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲克林飯店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

葛吉雄透露，所謂靈異傳聞多為網路誤傳，他小時候還去過飯店內的馬來西亞餐廳用餐，是相當高檔的宴客場所。而他也證實，飯店已開始施工，進行外觀拉皮與內部整修，由於施工巷道狹窄，大型工程車出入困難，已經與施工單位、周邊鄰居成立協調小組，要求施工時需注意粉塵與石塊掉落，並避開假日施工。

至於未來用途，葛吉雄表示，目前買方對外說法仍相當保留，僅稱「未定」，不排除先完成建物整修與資產活化後，再視市場狀況決定作為商旅經營、出租、轉手或其他轉型用途。

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關鍵字：高雄克林飯店鹽埕都市傳說整修施工光明里

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