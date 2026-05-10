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陳炳辰／520檔期大蕭條　北台灣剩1地方獨挑大樑

▲▼ 台中,龍井,新案,10分鐘,台積電,員工,房市,大肚,房價,千萬,茂洋建設,晴山洋洋,帶看,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北台灣今年520檔期新成屋、預售屋推案量，預估為1610.7億元，年減近1成。（圖／ET資料照）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

《住展》雜誌統計北台灣今年520檔期新成屋、預售屋推案量，預估為1610.7億元，較去年實際推案量減少約165.9億元，年減幅9.3%。但新竹地區一枝獨秀，案量與去年同期相比大增353.5%。

回顧近年該檔期， 2020年的史上大降息，與2019、2024年的台股大幅走熱，案量可突破兩千億大關。反之，2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露、2022年央行連續升息、2023年平均地權條例修法上路，和這兩年大受銀行房貸放款緊縮與央行第七波打房政策干擾，建商推案明顯保守以對。

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今年的520檔期因新竹地區一枝獨秀，案量與去年同期相比大增353.5%，始讓總量不至於過分滑落，當中大拜竹北市、竹東鎮各自出現大陸與昌益建設破百億元的指標案所賜，拉抬新竹地區供給聲勢，相較去年此檔期案量都在20億元以下，落差甚鉅。

新竹的盛況中既有不得不推的延推案，也有觀察好一陣子斷然上場的緩推案，都期盼以知名建商與穩健地段的新面孔優勢，打破當地沉寂好一陣子的房市僵局。

▲竹市、關埔特區、房地產、買房、建案、房屋、賣房。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹的盛況中既有不得不推的延推案，也有觀察好一陣子斷然上場的緩推案。（圖／記者陳凱力攝）

但其餘地帶北北桃基宜皆舉白旗，全面衰退，二線城市基隆、宜蘭地區完全沒有傳出新案有意登場，相較去年同期減幅百分百。北北桃以首都減幅最多，約推171.5億元，較去年減109.8億元，年減幅接近4成。

此外，個案數亦少了逾1/3，12個行政區只有大同、中正、內湖、文山、萬華、信義6個行政區推新案，台北市高房價的銷售節奏本難求快，現況更為遲緩，建商以去化舊案為先，令這一年多的台北市推案不見高潮。

住宅量體一哥新北市年減31.6%，總推案量636億元，少了接近300億元，雖有皇翔與愛山林建設在板橋區、泰山區推出逾百億元大案，但所有推案個數比去年同期減退1倍之多，由於新北市相比其他縣市來說，在去年一整年與今年早先的329檔期案量上，建商態度不算太卻步，有一定數量的大規模案公開，且還在去化中，如今世道艱難，520稍微休兵倒合乎情理。

投資買盤重鎮的桃園市無法脫逃泥淖，此檔推案量為306.2億元，較去年少了105.4億元，減幅25.6%，與去年檔期一樣沒有百億元大案，推案個數更銳減數倍，13個行政區中僅中壢、桃園、蘆竹、觀音見新案身影，稀落窘境不言可喻。

歷經了好一段時間的霜雪，房市還是未見曙光，央行3月的理監事會議對第二戶房貸鬆綁，在預售屋市場卻是毫無討論度，亮點仍是那些個案，冷清依舊冷清，建商對於能延推的新案大多選擇生人迴避。

今年520檔期年中大拜拜無疑信心全失，包括台北市大安區、新北市林口區、桃園市中壢區與龜山區、新竹地區寶山鄉的知名大案都不搶風口浪尖，持續只聞樓梯響，下半年選舉變數影響，態勢悲觀，要是確定沒有任何直接利多刺激，2026房市實在不妙。

►陳炳辰小檔案
現職：《住展》雜誌發言人
經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理
學歷：台北大學社會學研究所

關鍵字：預售推案量520檔期房市新建案住展雜誌陳炳辰

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