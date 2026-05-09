買房主力變了！　全台女性「40至45歲」戰力最強

▲台灣男女購屋年齡層大不同！男性主力是30~35歲間，而女性則為40~45歲間。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

台灣男女購屋年齡層大不同！男性主力是30~35歲間，而女性則為40~45歲間，交易占比達18.1%。專家表示，在夫妻收入穩定累積下，逐漸有換屋能力或第二屋置產需求，在家庭財務分配下，更有機會以太太的名義購屋申貸。

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？ 在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團據金融聯徵中心新增房貸資料統計，2025年全台男性申貸者集中在30~35歲之間，占19.7%；女性主力則集中在40~45歲族群，交易占比達18.1%。

觀察2025年男女申貸者的占比，男性佔50.6%，女性佔49.4%，幾乎等於各半，女性申貸者的佔比也較2021年增加1.7%，顯示現在男女性在經濟實力和理財購屋的意識上，頗勢均力敵。

▲2025年全台女性購屋年齡層。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「國人購屋計劃往往和結婚成家的時間表息息相關，男性更有成家購屋壓力，因此購屋年齡較早。」

以人生階段來看，張旭嵐表示：「台灣女性平均初婚年齡約落在31歲，生育高峰則集中於30~34歲間，隨著家庭組成與成員擴張，40~45歲以上女性多已歷經成家與生育期，可能累積一定職涯穩定度與資產，具備較成熟的購屋條件與決策能力。」

此外，張旭嵐表示：「在夫妻收入穩定累積下，逐漸有換屋能力或第二屋置產需求，在家庭財務分配下，更有機會以太太的名義購屋申貸，帶動該年齡層穩定成為市場主力。」

不過進一步觀察，女性購屋申貸者年齡層有越來越年輕化的趨勢，相較5年前，25~35歲族群成長1.4%，30~35歲更增加2.8%，為各年齡層中成長最多。

張旭嵐表示：「女性購屋力年齡層逐漸年輕化，除了展現年輕女性在經濟條件上的提升，近年單身、未婚族群比例增加，加上新青安政策，都使得提早買房升格屋主。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「由於政府限貸政策越來越嚴，對於換屋族來說也有些不便利，所以有越來越多購買第二屋換屋族，第二間房就以太太名義購買，且之後夫妻間贈與是不需要繳贈與稅的。」

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？ 在地房仲直言：有人平轉也賣不掉