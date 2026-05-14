從工業黑鄉到亞太研發總部！南港匯聚全球AI龍頭與地景建築巨擘　躍升國際超級潮城

▲南港從工業黑鄉華麗轉身為台北世界新門戶。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

當全球AI浪潮以翻天覆地之勢席捲而來，城市競爭的關鍵早已超越了傳統的人口紅利與土地規模，轉而聚焦於產業聚落的密度與國際連結的廣度。在這樣的時代背景下，台北南港正以前所未有的速度，從過去人們印象中的「工業黑鄉」華麗轉身，蛻變為引領全球科技趨勢的「超級潮城」，這座立體城市正以宏觀的發展視野，將國際金融、高端科技、交通樞紐與建築人文藝術深度縫合，透過不斷刷新的天際線，正式向世界發出對話邀請。

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亞太軟體中心領航，AI龍頭輝達、超微相繼插旗

南港區變革的核心推手，首推經營績效卓著的南港軟體園區，多年來展現了強大的群聚效應，不僅被英國《經濟學人》評比為亞洲四大軟體園區，其經營績效更是名列全亞洲第一。台北市政府產能發展局局長長陳俊安指出，南港軟體園區一至三期總占地約10公頃，目前已吸引數百家跨國大廠與本土頂尖企業進駐，涵蓋IC設計、生技醫療、數位創意、AI應用與資訊服務等高附加價值產業；單就南港軟體園區本身，去年企業營收即高達1.3兆元，且不含周邊區域就已創造約2.4萬名的常駐就業人口，陳俊安認為南軟是「發展持續在進步中的一個產業巨輪」。

隨著產業動能持續累積，南港已成為全球半導體與AI產業的核心重鎮。最受市場矚目的莫過於AI龍頭輝達（NVIDIA）在此設立研發中心，以及美商超微（AMD）台灣分公司的進駐，全球關鍵的運算力巨頭同步落腳，徹底奠定了南港作為「亞太研發總部」的戰略地位 。陳俊安局長分析，南港的轉型不僅延續了過去紮實的資通訊（ICT）根基，更成功結合了近十年來在台北蓬勃發展的生技產業。從中研院的國家生技研究園區，到台北市政府營運的生技BOT案，ICT與生技產業的深度融合，讓南港展現出更廣、更深的產業韌性，正從單純的科技園區演變為引領全球科技潮流的行政核心 。

四鐵共構強大樞紐，頂級商務與奢華旅宿無縫接軌

支撐南港產業爆發力的另一大支柱，在於其得天獨厚的交通樞紐優勢。南港車站具備高鐵、台鐵、捷運與轉運站的「四鐵共構」機能，結合便捷的捷運網路，構成了一座立體化、多層次的交通心臟，這種高密度的連結能力吸引了眾多國際級品牌進駐。2023年，五星級台北漢來大飯店在此正式營運，成為區域內指標性的精緻旅宿，漢來美食副總經理陳冠雅表示，選址南港正是看中其具備地理優勢與四鐵共構的便利性。

由於南港區擁有龐大的商務客源，飯店鄰近南港展覽館，每逢大型國際展會期間，除了平日穩定的商務客外，更會湧入大量國際商務人士；陳冠雅表示為了因應這些高端客群的需求，漢來大飯店全棟以綠建築及智慧奢華概念打造，除了擁有天空森林及戶外禮堂外，更設置了獨一無二的無邊際泳池風景，融合自然造景與都會景致。此外，針對高端宴客體驗，飯店更規劃了具備高度隱密性與客製化服務的「聚薈所」，以滿足商務人士對私密與專業社交空間的需求。

此外，2025年盛大開幕的南港LaLaport購物中心，是三井不動產在台北市的第一家旗艦級購物中心，同樣也是看中其擁有穩定且高質量的產業人口結構，加上四鐵共構的交通優勢，讓團隊看見未來長期的消費潛力。未來透過精密規劃的空橋系統，將串聯起飯店、展覽館與北流，漢來飯店代表也補充，這種空橋串聯能讓消費體驗全面升級，消費者未來可在展覽、演唱會與頂級旅宿之間無縫轉換，形成獨特的「美食休閒一條龍」產業生活圈。

國際建築巨擘筆墨南港，天際線展現世界級高度

產業的升級與國際化，最直接地反映在南港不斷進化的建築天際線上。近年來，南港已成為國際頂尖建築團隊的競技場，政治大學地政系教授孫正義解讀，這種現象代表南港已具備承接全球設計資源的卓越條件，建築已成為南港與世界對話的語言。從指標性的企業總部到公共文化建築，處處可見大師手筆：美國NBBJ設計的中信金融園區展現了高端企業的規格；德國GMP團隊操刀的南港展覽館二館，拉高了台北在會展經濟上的國際位階；而由URU團隊設計的臺北流行音樂中心，則以極具現代感的造型成為全台灣的文化地標。

除了公共建築與商辦，國際級的住宅更新案也正在改變南港的街道輪廓。例如國產BR2案邀請了Foster + Partners操刀，將國際住宅設計標準帶入都市更新。更令人期待的是，曾打造奧斯陸歌劇院、北京城市圖書館等全球地景巨作的挪威建築團隊Snøhetta，也即將在南港推出其在台灣的首件住宅作品。孫正義教授指出，當Snøhetta這類擅長將建築、地景與文化融合的團隊進入台北，象徵南港已不再僅是區域性開發，而是真正納入全球城市競逐的視野，這是一種城市等級的質變與提升。

新創能量與社宅支持，形塑宜居與創新的超級潮城

南港的未來願景不僅止於硬體建設與高聳商辦，更包含多元、包容與創新的城市靈魂。區域內積極營運中的N24台北方舟新創基地，以及今年六月即將於南港機場二、三樓落成全臺北市最大的旗艦新創基地，正不斷導入新的研發動能與創意人才，此外，玉成社宅亦將成立新創基地，都讓年輕族群能在這座充滿機會的城市紮根發展。陳俊安局長表示，南港的未來面貌將是多元且現代化的，它不只能讓產業深度扎根，更能在廣度上持續擴展，成為一個能無縫串聯工作、生活與休閒的城市場域。

走進南港，就像走進了一個通往新世界的入口，從AI產業核心到國際建築聚落，南港正以穩健的腳步接軌世界，成為台北市乃至於全台灣最耀眼的「世界新門戶」。