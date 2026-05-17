ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

紐約擬徵豪宅稅！鎖定1.6億元「第二套房」　每年估進帳161億

▲▼ 美國紐約曼哈頓市中心,美國街景,紐約,街道。（圖／CFP）

▲紐約州紐約擬針對市內價值超過500萬美元的「第二套豪宅」徵收新稅。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

紐約州長霍楚5月7日公布一項最新的預算計畫協議，擬針對紐約市內價值超過500萬美元（約台幣1.6億元）的「第二套豪宅」徵收新稅，預計每年可為紐約市帶來5億美元（約台幣161億元）的收入。然而，這項協議並未包含市長馬姆達尼極力主張的「全面調升富人所得稅」，引發黨內左翼人士不滿。

鎖定500萬美元以上豪宅　「度假居所稅」劍指紐約市富人

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項擬議中的稅收被稱為「度假居所稅」（pied-à-terre tax），專門針對在紐約市購買豪華房產、但一年中大部分時間住在其他地方的買家。州長霍楚（Kathy Hochul）表示，新稅將適用於市內價值500萬美元以上的房產，但範圍僅限紐約市，並不包含長島（Long Island）漢普頓（The Hamptons）等富人度假區。

此舉被視為在今年期中選舉前，民主黨試圖回應選民對生活成本的擔憂，同時也是為了安撫當初以「向富人課稅」為口號參選的市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）。

不過，霍楚明確反對更廣泛的富人加稅案，強調此舉恐會導致頂尖富豪與企業逃往低稅率的州，進而損害經濟。

「這不是預算協議！」　左翼陣營抨擊加稅力道不足

儘管霍楚稱這是一份「不加稅也能達成成就」的非凡預算，但州議會領袖與左翼團體對此並不買帳。紐約州眾議院議長希斯提（Carl Heastie）警告，目前許多財務支柱尚未定案，「預算協議根本還沒達成。」

「美國民主社會主義者」（DSA）紐約分會痛批，這項「度假居所稅」只能填補紐約市數十億美元赤字的10%，對於資助社會計畫根本是杯水車薪，認為霍楚試圖強行通過一個對富人過於寬容的方案。

市長點名億萬富翁造勢　反遭批「安全威脅」引發企業遷徙潮

市長馬姆達尼為了替加稅案造勢，上個月甚至親自到億萬富翁葛里芬（Ken Griffin）購買的2.39億美元豪宅外拍片，並點名大喊「我們正在向富人課稅」。該影片X平台上獲得超過5200萬次觀看。

對此，葛里芬表示該影片令他感到「驚恐」，甚至危及人身安全，並提到聯合健康集團執行長湯普森（Brian Thompson）日前才在同社區遭槍殺，原因疑與社會對企業貪婪的不滿有關。

葛里芬在加州一場會議上直言，紐約市長的行為已讓他決定加倍投資邁阿密，「我們希望待在一個歡迎企業進駐的州。」

粉絲看過來！！K-SPARK 「演唱會票券特區8880元-2張」提供星光雲粉絲即刻購買！

關鍵字：紐約豪宅度假居所稅富人稅北美要聞房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

最後一塊關鍵拼圖！暫緩發展區禁建解除　土城捷運站生活圈大升級

土城捷運站生活圈大升級！土城暫緩發展區區段徵收範圍都計變更案，17日經新北市都市計畫委員會審議通過，本案開發後將填補土城的發展缺口，透過明德路拓寬、增設社宅與公園，與相鄰的「司法園區」共同打造土城新核心。

2小時前

北市3億都更豪宅流標　國產署擬修法「租期拉長到20年」

近年財政部國產署透過房地標租方式，活化參與都市更新後分回的國有房地，但因現行租期最長僅5年，影響市場投標意願。國產署官員表示，未來規劃將出租期限延長至最長20年，盼提高潛在承租人參與意願，相關修正草案待行政院審議發布後，目標於今年下半年重新推出先前未標脫的都更分回宅。

3小時前

紐約擬徵豪宅稅！鎖定1.6億元「第二套房」　每年估進帳161億

紐約州長霍楚5月7日公布一項最新的預算計畫協議，擬針對紐約市內價值超過500萬美元（約台幣1.6億元）的「第二套豪宅」徵收新稅，預計每年可為紐約市帶來5億美元（約台幣161億元）的收入。然而，這項協議並未包含市長馬姆達尼極力主張的「全面調升富人所得稅」，引發黨內左翼人士不滿。

3小時前

房仲網售屋照驚見「房客躺床睡覺」　網友氣炸開罵

英國房仲業者在網路上刊登售屋資訊，公開屋內的照片及影片，讓對這間房子有興趣的人能夠更清楚了解內部屋況。只不過房仲也把現任房客躺在床上的樣子一併公開，遭網友群起砲轟。

3小時前

台北2700萬房「租金4.8萬元」投報率跟定存差不多！網：賺的是增值

台北市房價多年維持高檔，但租金成長幅度有限，也讓不少投資人越來越在意「以租養房」到底划不划算。近日就有網友分享，家人持有一間位在北市、鄰近捷運站紅線的房屋，當年買進價格約2700萬元，最近以48K出租後，換算實際報酬率，竟然只比銀行定存高一些，掀起網友熱論。

4小時前

天母風光不再？他曝年輕人青睞「1社區」　網：一個養老一個熱鬧

天母地區擁有濃厚異國風情、高級住宅以及慢活步調，向來被視為台北市最頂生活圈，不過，近日有網友發現，現在年輕人都在討論民生社區，且一堆人氣店家進駐，好奇天母是不是被民生社區比下去？貼文引發2派網友論戰，有人指出民生社區的生活機能較好，天母離市區太遠；但還是有不少人秒選天母，認為天母仍然是「有錢老人的生活圈」。

5小時前

OL買屋砍340萬！　堅守1原則「只坐著不說話」成交

買房開價與成交價之間的博弈，往往是首購族最恐懼的戰場。「Cosmo房產教練」在臉書粉專分享一起案例，一位OL首購族成功將開價1460萬元的物件，以1120萬元成交，省下整整340萬元，而且整個談判過程她「只有坐著沒開口」，令人相當好奇談判中間究竟發生了什麼事情。

6小時前

建商不蓋房！前2月開工創8年新低　部分地區房價倒退5年

建商不蓋房！根據數據顯示，全台2月份建照、使照及開工戶數同步出現大幅滑落，反映出建商在房市持續降溫與政策管制下，推案策略已轉向保守，專家認為以供給量來看已經回到約8年前起漲前，部分地區價格已回到5年前。

6小時前

男友買房！喊「沒出錢」否決她意見　網：都要有邊界感

近日有女網友發文吐露心聲，表示與男友有結婚共識，且對方近期在她家附近買了新房。由於購屋資金由男方父母支付、房貸由男方承擔，所以她的想法全部被否決，兩人甚至因此起了爭執。貼文曝光後，引起討論。

6小時前

「賣2500萬房給子女」踩巨雷　專家示警：未來稅金多噴900萬

許多長輩想將房產移轉給子女時，常聽信「用買賣比贈與省稅」的說法，但若操作不慎，恐引爆驚人的稅務地雷。退休理財顧問「R姐」廖嘉紅指出，二親等內的財產移轉，若無法提供清晰的「金流與付款證明」，國稅局將直接認定為贈與。這不僅會產生當下的贈與稅問題，最可怕的是未來子女售屋時，建築成本將被認定為極低的「公告現值」，導致房地合一稅飆升，稅金差額最高可達數百萬元。

6小時前

【都不問一下偶意見】寶寶第一次聽到自己名字一臉嫌棄！還雙眼直盯媽媽XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

博弈大亨接手綜藝天王信義區別墅..

賣台北房買A7　住3年發現3問..

OL買屋砍340萬！　堅守1原..

《傳說對決》也是租客　「112..

台積電重返龍潭　桃園建商笑不出..

漢神洲際開幕滿月　「第一排」屋..

年收80萬「竟成買房主力？」　..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

生孩想換大坪數房「從新北搬到楊..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

ETtoday房產雲

最新新聞more

暫緩發展區禁建解除　土城捷運站..

財部都更宅「擬延長租期拉長到2..

紐約擬徵豪宅稅　每年估進帳16..

售屋照驚見「房客熟睡」　網友氣..

出租台北房租金4.8萬元！他愣..

天龍國最頂生活圈換人？他曝年輕..

OL買屋砍340萬！　堅守1原..

建商不蓋房！前2月開工創8年新..

男友買房！喊「沒出錢」否決她意..

「賣2500萬房給子女」踩巨雷..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366