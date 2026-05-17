紐約擬徵豪宅稅！鎖定1.6億元「第二套房」　每年估進帳161億

▲紐約州紐約擬針對市內價值超過500萬美元的「第二套豪宅」徵收新稅。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

紐約州長霍楚5月7日公布一項最新的預算計畫協議，擬針對紐約市內價值超過500萬美元（約台幣1.6億元）的「第二套豪宅」徵收新稅，預計每年可為紐約市帶來5億美元（約台幣161億元）的收入。然而，這項協議並未包含市長馬姆達尼極力主張的「全面調升富人所得稅」，引發黨內左翼人士不滿。

鎖定500萬美元以上豪宅 「度假居所稅」劍指紐約市富人

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這項擬議中的稅收被稱為「度假居所稅」（pied-à-terre tax），專門針對在紐約市購買豪華房產、但一年中大部分時間住在其他地方的買家。州長霍楚（Kathy Hochul）表示，新稅將適用於市內價值500萬美元以上的房產，但範圍僅限紐約市，並不包含長島（Long Island）漢普頓（The Hamptons）等富人度假區。

此舉被視為在今年期中選舉前，民主黨試圖回應選民對生活成本的擔憂，同時也是為了安撫當初以「向富人課稅」為口號參選的市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）。

不過，霍楚明確反對更廣泛的富人加稅案，強調此舉恐會導致頂尖富豪與企業逃往低稅率的州，進而損害經濟。

「這不是預算協議！」 左翼陣營抨擊加稅力道不足

儘管霍楚稱這是一份「不加稅也能達成成就」的非凡預算，但州議會領袖與左翼團體對此並不買帳。紐約州眾議院議長希斯提（Carl Heastie）警告，目前許多財務支柱尚未定案，「預算協議根本還沒達成。」

「美國民主社會主義者」（DSA）紐約分會痛批，這項「度假居所稅」只能填補紐約市數十億美元赤字的10%，對於資助社會計畫根本是杯水車薪，認為霍楚試圖強行通過一個對富人過於寬容的方案。

市長點名億萬富翁造勢 反遭批「安全威脅」引發企業遷徙潮

市長馬姆達尼為了替加稅案造勢，上個月甚至親自到億萬富翁葛里芬（Ken Griffin）購買的2.39億美元豪宅外拍片，並點名大喊「我們正在向富人課稅」。該影片X平台上獲得超過5200萬次觀看。

對此，葛里芬表示該影片令他感到「驚恐」，甚至危及人身安全，並提到聯合健康集團執行長湯普森（Brian Thompson）日前才在同社區遭槍殺，原因疑與社會對企業貪婪的不滿有關。

葛里芬在加州一場會議上直言，紐約市長的行為已讓他決定加倍投資邁阿密，「我們希望待在一個歡迎企業進駐的州。」