買5年空租5年！　連鎖咖啡「全台最大店」進駐救房東

▲被網友瘋傳是「I人與E人都能共存的神級空間」的知名連鎖咖啡店CAFE!N，展出全台最大間店面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被網友瘋傳是「I人與E人都能共存的神級空間」的知名連鎖咖啡店CAFE!N，展出全台最大間店面，隨著店面爆紅，背後房東的驚人手筆也曝光，該房東自2021年購入後，1、2樓一直是待租狀態，如今終於迎來新房客。

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黑金市場仍強勁，實際查詢，台中市咖啡館家數從2024年2月的523家，至2026年2月的614家，呈現正向成長態勢，尤其是知名連鎖品牌CAFE!N正式插旗南區，地點就在國立公共資訊圖書館旁，

這間號稱該品牌全台規模最大的門市，佔地超過百坪，內部還規畫超多座位與會議室，被網友瘋傳是「I人與E人都能共存的神級空間」，無論是想獨處工作或揪團開會都超合適，迅速攻占社群討論熱度。

隨著店面爆紅，背後房東的驚人手筆也曝光，根據實價登錄顯示，這棟位於南平路上的10層樓商辦，在2021年由長延不動產以總價1億元整棟包下，該建物屋齡約25年，總面積高達1538.92坪，換算下來每坪單價僅約6.5萬元。

▲該房東自2021年購入後，1、2樓一直是待租狀態。（圖／翻攝自Google Maps）

其中CAFE!N所在的1、2樓主建物面積合計達179.36坪，空間規模於連鎖咖啡品牌中相當罕見，單坪6.5萬元的成交價格讓不少在地房仲驚呼「簡直買到賺到」、「眼光很好，佈局得早。」

但實際查詢，該房東自2021年購入後，1、2樓一直是待租狀態，即便隨著房市起飛，從街景圖上看仍然沒有新租客，直至2026年，一下由知名連鎖咖啡店CAFE!N進駐，帶入生機。





▲南區國資圖周圍因鄰近法院、興大，是南區優質生活圈，房市行情也一直很穩健。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

21世紀不動產資深經理沈政興說：「周邊租金行情確實有因國圖館生活機能逐步上升，周邊行情落在800~1000元，粗估CAFE!N租金落在15~20萬元，但也因該空間空租了一段時間，不排除會有『友情價』」

台灣房屋信實復興特許加盟店店長吳建緯分析：「南區國資圖周圍因鄰近法院、興大，是南區優質生活圈，房市行情也一直很穩健。交易、租賃狀況都很熱絡。」

吳建緯指出：「國資圖內有星巴克及餐廳，平假日都是高朋滿座，也吸引優質連鎖品牌進駐周邊，CAFE!N選擇在此開設兩層樓的大型店面，正是看好南區與西區、東區緊鄰的地理優勢。」

南區近期熱門區域指標社區，如即將交屋的「惠宇國圖館」、已交屋的「富宇上和苑」等，吳建緯說：「南區目前正處於都更與危老整合的開發期，加上大型品牌指標性布點，後續發展潛力相當看好。」

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