ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

買5年空租5年！　連鎖咖啡「全台最大店」進駐救房東

▲▼ 台中咖啡,CAFE!N,商辦出租,南區發展,房東投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被網友瘋傳是「I人與E人都能共存的神級空間」的知名連鎖咖啡店CAFE!N，展出全台最大間店面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

被網友瘋傳是「I人與E人都能共存的神級空間」的知名連鎖咖啡店CAFE!N，展出全台最大間店面，隨著店面爆紅，背後房東的驚人手筆也曝光，該房東自2021年購入後，1、2樓一直是待租狀態，如今終於迎來新房客。

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑金市場仍強勁，實際查詢，台中市咖啡館家數從2024年2月的523家，至2026年2月的614家，呈現正向成長態勢，尤其是知名連鎖品牌CAFE!N正式插旗南區，地點就在國立公共資訊圖書館旁，

這間號稱該品牌全台規模最大的門市，佔地超過百坪，內部還規畫超多座位與會議室，被網友瘋傳是「I人與E人都能共存的神級空間」，無論是想獨處工作或揪團開會都超合適，迅速攻占社群討論熱度。

隨著店面爆紅，背後房東的驚人手筆也曝光，根據實價登錄顯示，這棟位於南平路上的10層樓商辦，在2021年由長延不動產以總價1億元整棟包下，該建物屋齡約25年，總面積高達1538.92坪，換算下來每坪單價僅約6.5萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該房東自2021年購入後，1、2樓一直是待租狀態。（圖／翻攝自Google Maps）

其中CAFE!N所在的1、2樓主建物面積合計達179.36坪，空間規模於連鎖咖啡品牌中相當罕見，單坪6.5萬元的成交價格讓不少在地房仲驚呼「簡直買到賺到」、「眼光很好，佈局得早。」

但實際查詢，該房東自2021年購入後，1、2樓一直是待租狀態，即便隨著房市起飛，從街景圖上看仍然沒有新租客，直至2026年，一下由知名連鎖咖啡店CAFE!N進駐，帶入生機。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲南區國資圖周圍因鄰近法院、興大，是南區優質生活圈，房市行情也一直很穩健。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

21世紀不動產資深經理沈政興說：「周邊租金行情確實有因國圖館生活機能逐步上升，周邊行情落在800~1000元，粗估CAFE!N租金落在15~20萬元，但也因該空間空租了一段時間，不排除會有『友情價』」

台灣房屋信實復興特許加盟店店長吳建緯分析：「南區國資圖周圍因鄰近法院、興大，是南區優質生活圈，房市行情也一直很穩健。交易、租賃狀況都很熱絡。」

吳建緯指出：「國資圖內有星巴克及餐廳，平假日都是高朋滿座，也吸引優質連鎖品牌進駐周邊，CAFE!N選擇在此開設兩層樓的大型店面，正是看好南區與西區、東區緊鄰的地理優勢。」

南區近期熱門區域指標社區，如即將交屋的「惠宇國圖館」、已交屋的「富宇上和苑」等，吳建緯說：「南區目前正處於都更與危老整合的開發期，加上大型品牌指標性布點，後續發展潛力相當看好。」

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

關鍵字：台中咖啡CAFE!N商辦出租南區發展房東投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

離左營站超近！「福山安居」招租啟動　套房月租5460元起

中央社宅搶進南部半導體生活圈！住都中心12日宣布，第2季社宅招租正式啟動，本季釋出台南新市「新市安居」及高雄左營「福山安居」2案，共890戶，2案均位於南部S廊帶，信義房屋專家表示，「新市安居」是台南新市首案中央社宅，瞄準產業鏈上下游居住需求。

3小時前

【廣編】璟都有愛助台灣高球傳承　借台灣長青球員力量推動台灣高球發展

致力於深耕桃園建設並長期支持高爾夫運動發展的璟都建設機構，持續以企業力量投入體育推廣，今年再度攜手台灣長春職業高爾夫協會，第三年聯合舉辦「2026璟都長春名人賽」。透過賽事平台，借重長青職業球員的經驗與影響力，推動高球運動在台灣的傳承與發展。

4小時前

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律師揭「4常見租屋地雷」曝自保關鍵

有民眾自述，連續申請3年租屋補助、累計領了近8萬元，沒想到近期卻因「租賃處非住家用稅率」被全數追討，讓他崩潰直呼「租屋已經夠辛苦了，為何還要被追殺？」對此，律師蘇家宏指出，租屋族收到追繳通知時，應先確認是真的不符規定，還是政府單位有所誤會，同時提醒租客，面對補助資格爭議、房東臨時加價等問題，不是只能默默接受，可以嘗試依法爭取自身權益。

4小時前

好市多起家厝新店來了　1.4萬坪海景店開幕期曝光

全台首間好市多高雄店因租約到期，從前鎮區中華五路「起家厝」搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，新址占地約1.4萬坪，將打造全台最大海景好市多。根據Costco美國官網「New Locations」最新開店時程，名單中已出現「S Kaohsiung, TW」，預計7月開幕。

4小時前

14期爆「神仙打架」戰場　7大建商搶進2熱門地段

14期重劃區左下角的「敦和段」、「仁平段」吸納7大品牌建商，形成當前房市罕見的「神仙打架」氣勢。不過專家認為目前房市要好轉，得仰賴下半年。

6小時前

一場法會露端倪！　「護國神山」擴廠題材瞄向安定區

「護國神山」南科擴廠版圖再爆新進度！網路近期瘋傳「F22 P7祈福法會」現場照，拍攝地點就在安定區，被外界視為台積電新廠動工前重要訊號。由於F22系列原本是高雄廠代號，此次擴廠打破過去地域慣例，掀起民眾熱議。

7小時前

揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖飯店老闆」砸3.5億掃進精華店面

麥當勞以3.5億元賣掉古亭門市店面，接手的是友友資產開發公司。揭秘該公司，負責人為潘仁德，過去在北部坐擁多家商旅飯店，其中包括長春路台北友友大飯店，雖然該處現已改名、但房產仍由潘持有，推測其轉當房東。此外潘仍握有飯店營運中，像是淡水的「觀海樓旅店」。

7小時前

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞3.5億賣255坪古亭門市

麥當勞以3.5億元出售古亭麥當勞，採售後回租。該建物包含1+2樓，共計255坪，買方是資產開發公司。在地房仲表示，該店面地段、廣告效益佳，估每月租金達70萬元。

9小時前

「地王級回憶」消失　鳳山89年喜餅起家厝3580萬求售

鳳山人從小吃到大的「吳記餅店」1937年成立，起家厝竟要出售！吳記一路從市場小攤做到南台灣最知名的喜餅品牌，這間89年歷史的老餅舖，有超過一甲子的光陰，都是從光遠總店起家，堪稱「起家厝」，如今開出3580 萬元出售。

9小時前

「配貨建案」轉手難！　他硬著頭皮配大坪數「現小賠求出場」

2年前在中部出現買房需「配貨」的事件，想要搶手的2房物件，就必須要找到買4房的購屋族來搭配，雖然後續業者澄清，但當時「搶貨」的屋主，現在又因政策影響，交屋之後的轉手之路似乎格外艱辛。

12小時前

【台中嚴重車禍】貨車機車路口猛烈碰撞...男騎士頭部重創亡

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞..

交屋即轉手　換約客1年慘賠52..

一場法會露端倪！　「護國神山」..

買5年空租5年！　連鎖咖啡「全..

熄燈2年！　「89帝王蟹」原址..

年收80萬「竟成買房主力？」　..

北部自然人1.1億南下買「天贊..

比進口車便宜　幸運兒每坪9萬標..

ETtoday房產雲

最新新聞more

離左營站超近！「福山安居」招租..

璟都有愛助台灣高球傳承

領3年租屋補助8萬竟遭追討！律..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

14期爆「神仙打架」戰場　7大..

一場法會露端倪！　「護國神山」..

揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖..

被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞..

「地王級回憶」消失　鳳山89年..

「配貨建案」轉手難！　他硬著頭..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366