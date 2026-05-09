「骨灰級」廢棄飯店動起來！　海霸王砸54億進「85大樓 」現況曝

▲85大樓內的「君鴻國際酒店」，曾是全台最高的五星級觀光飯店， 從去年陸續拆除原本飯店舊裝。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄的都市傳說中，總有幾座廢棄飯店披著神祕面紗，甚至成了靈異探險景點。高雄觀光熱度回升，不僅鹽埕窄巷內「克林飯店」時隔40年悄悄動工，曾是全台最高飯店的「君鴻國際酒店」與觀音山上的「匯智龍城」也因產權易主，讓「骨灰級」飯店被點名有望再度重生。

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除鹽埕「克林飯店」時隔40多年悄悄動工外，另一棟近期話題度最高的，則是85大樓內的「君鴻國際酒店」。君鴻前身為金典酒店，位於85大樓高樓層，曾是全台最高的五星級觀光飯店，過去景觀餐廳、高空酒吧與港景客房，吸引不少國內外旅客朝聖，不過該飯店2019年法拍後，就從港都門面空置至今7年，多個樓層淪為蚊子館。

當時海霸王集團以54.4億元標下「君鴻國際酒店」的34~35樓、37~85樓樓層舊址，受疫情及點交等因素，多年來遲遲無進展。 從去年陸續拆除原本飯店舊裝，飯店界一度傳出將引進萬豪旗下「傲途格精選酒店」進駐，不過至今仍未獲證實，也沒有新進度。

▲85大樓是亞洲新灣區門戶，「君鴻國際酒店」舊址位於37~85樓，具備高樓景觀與地標辨識度。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，85大樓是亞洲新灣區門戶，又具備高樓景觀與地標辨識度，若能成功引進國際品牌飯店，單日客房房價有機會拉升。不過整棟大樓產權複雜，且老飯店要重新營運投資金額不小，後續仍要看業主資金投入與品牌合作進度。

而另一棟常有路人探險打卡的「匯智龍城」，則是位於大社觀音山的未完工大型渡假會館，一天都沒營業過就荒廢20年，成為知名的「山中鬼樓」，最終流入法拍。

▲「匯智龍城」是位於大社觀音山的未完工大型渡假會館，去年由有「人參王」之稱的翰蔘生技股份有限公司以1億8048萬元取得。（圖／記者張雅雲攝）

2022年還被爆出有男子陳屍於大樓內，因此歷經多次拍賣均流標，去年由有「人參王」之稱的翰蔘生技股份有限公司以1億8048萬元得標。不過翰蔘生技才持有半年，整棟又開價8億元出售，今年已從銷售網站悄悄下架，暫無重新銷售訊息。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，廢棄飯店最難處理的通常不是地段不好，而是「活化成本」太高，荒廢多年後，除了外觀拉皮，內部消防、耐震、管線、空調、電梯、機電、客房設備都需要重新檢查，若要符合現代飯店業標準，整修費用相當可觀；若直接拆除重建，又得面對土方之亂，營建成本大幅攀升等問題，開發門檻同樣不低。

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