台灣房屋推出特別防詐服務　線上、線下啟動防詐全攻略

▲台灣房屋守護民眾資產，領先推出「防詐全攻略」。（圖／台灣房屋提供）

房產中心／綜合報導

詐騙案件持續攀升，不動產因金額龐大，已成為詐騙集團覬覦的高價標的。台灣房屋為守護民眾資產，領先推出「防詐全攻略」，包含「線上防詐網路機制」持續推展AI地產機器人專業服務，讓民眾透過台灣房屋官網，查詢真實房源、安全流程、推薦合格經紀人員；「線下防詐服務系統」更將「第二類謄本住址隱匿」、「地籍異動即時通」、「稅籍異動即時通」三大防護機制，全面導入標準服務流程。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，根據統計，詐騙案件長期高居刑案之首，單月受理件數動輒破萬，財損金額更達數十億元。目前常見的不動產詐騙仍以「假買方詐貸」、「假屋主詐財」、「假債權法拍」、「假投資真詐財」為主。過去防詐多停留在宣導，但此次推出特別防詐服務，包含「線上防詐網路機制」與「線下防詐服務系統」，與以往最大差異在於「制度化落地」。凡第一線同仁在接觸客戶時，即主動說明並協助申請政府相關防詐機制，成交後也可透過地政士在過戶流程中併案辦理，讓防詐措施從「可選擇」變成「標準配備」，大幅降低人為疏忽的風險。

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特別防詐服務三大機制中，「地籍異動即時通」與「稅籍異動即時通」可在不動產產權或稅務異動時即時通知所有權人，有效防堵未授權移轉；「第二類謄本住址隱匿」則可降低個資外洩風險，避免成為詐騙鎖定目標。透過主動申請與流程整合，讓民眾在交易前、中、後都能掌握房產安全。

除此之外，周鶴鳴也提醒民眾，不動產交易須妥善管理重要文件，並選擇合法仲介和專業地政士，務必選用合法的價金信託履約保證。同時要注意郵寄通知、申請指定送達處所，避免重要地政信件漏接或逾期，滴水不漏，為個人資產層層把關。

周鶴鳴指出，民眾對防詐的認知正在提升，但真正關鍵不只是「知道風險」，而在「是否有工具可用」。此次升級，就是將政府既有制度轉化為具體服務，讓防詐成為每一筆交易的基本動作，「防詐全攻略」，核心目標就是把安全做在前面，讓消費者在房產交易中不再只是被動防範，而是主動掌握風險。隨著制度持續深化，也有助提升整體市場的透明度與信任基礎。