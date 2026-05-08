房市爆詭譎現象　新案賣壓飆19.4萬戶「房價竟還漲」

▲新案賣壓暴衝，房價創新高；中古屋賣壓沒那麼衝，房價卻修正。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

「新案賣壓暴衝，房價創新高；中古屋賣壓沒那麼衝，房價卻修正」這現象維持了1年多，房市專家坦言：「這現象是統計以來首見，相當詭譎，理論上來說，賣壓越沉重，房價越容易下跌。」

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《樂居網》數據顯示，2026年4月全國新建案待售存量增至19.4萬戶，創下史上新高；若與2024年9月波段低點相比，一年半左右激增近6.8萬戶，增幅高達53%。然而，新建案價格仍在上漲當中，六都房價漲多跌少。

反觀2026年4月二手市場待售存量為10.4萬戶，雖然賣壓處在高水位，可並不像預售屋賣壓那般暴衝；若與2024年9月相比，僅增加近1.9萬戶，增幅約22%。從內政部住宅價格指數，或者信義、永慶等房價指數來看，房價已經盤整修正1年有餘。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「當前房市『新建案賣壓暴漲而房價創新高，二手市場賣壓增加相對少但房價卻持續下跌』，此現象從去年以來至今，已經延續1年多時間。」

何世昌接著表示：「這現象不敢說前所未見，但從有完整統計數據以來堪稱首見，當前房地產市況非常詭譎。但理論上來說，賣壓越沉重，房價越容易下跌。」

▲全台新案、二手市場待售存量數據。（圖／翻攝自《樂居網》）

關於中古屋價格修正、新案價格上漲，寶和建設董事長張應偉表示：「中古屋大家的持有成本不一樣，這幾年房價大漲，大多屋主帳面獲利驚人，在市場交易量萎縮之際，就會有屋主選擇讓利、以實登價格以下的金額拼成交。」

反觀新建案，張應偉直言：「土地價格沒有降，且營建成本仍高，現在又來了土方成本大漲等壓力，大多建商利潤薄，實在沒有降價的本錢，尤其是雙北的合建案。」

當前低於市場行情推出的新建案，大多是建商早期取得的土地，具降價空間，或地段位置較偏遠的蛋白區加上戶數量體大，建商面臨極大的去化壓力，不然普遍來說新建案價格並無明顯修正。

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