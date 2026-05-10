阿妹舊鄰搬2億加碼「信義之星」頂樓　行情見修正

▲信義計畫區屋齡23年豪宅「信義之星」，過去曾有藝人張惠妹入住而聲名大噪。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

信義計畫區屋齡23年豪宅「信義之星」，過去曾有藝人張惠妹入住而聲名大噪。該社區睽違2年再現交易，頂樓戶以2億元交易，買方登記在同社區其他戶。本次交易單價170萬元，對比過去實登紀錄，行情出現修正。

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信義區指標豪宅「信義之星」過去曾有藝人張惠妹入住而聲名大噪，該豪宅也是信義計畫區首批頂級豪宅，至今屋齡已達23年。

近期實價揭露，「信義之星」頂層14樓戶以2億零555萬元交易，權狀156坪，拆算單價170萬元。經查謄本，買方為自然人，登記在同社區其他戶別，本次以無貸款「加碼1戶」，顯示財力雄厚。

不過觀察實價登錄紀錄，「信義之星」行情似乎出現修正。本次14樓成交單價170萬元，但同樓層其他戶別在2014年每坪為188萬元，且在那個時期，中低樓戶也有單價成交到190萬元的紀錄。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「信義之星屋齡已超過20年，對比於2013~2014年前一波豪宅市場多頭，價格有所修正屬於正常現象，且現在成交單價維持在170萬元，也算是相當不錯的表現了。」

此外，葉沛堯表示：「信義計畫區豪宅住戶們頗為惜售，整體待售量並不高，而同社區加碼或在周圍再買1間的案例，也並不少見，很多都是長輩買給二代、三代自住，彼此有個照應。」

葉沛堯表示：「信義之星基地面積超過3000坪，擁信義國小、四四南村棟距景觀，且緊鄰101大樓以及未來的元利四季酒店，基地與地段條件相當不錯。」

▲信義計畫區作為台灣最富有的黃金地段，頂級豪宅市場一直都在。（圖／ET資料照）

《住展雜誌》發言人陳炳辰表示：「信義計畫區作為台灣最富有的黃金地段，頂級豪宅市場一直都在，目前待售中比較辛苦的物件，都有其特殊抗性，其中就包括坪數過大，250坪、300坪以上這種，已不是豪宅市場主流。」

陳炳辰觀察：「一線開發商仍對信義計畫區開發頗具信心，像是市場期待的富邦建設的鴻禧大樓都更案，另外先前華固建設也以超過30億元買下500坪素地，預計明年就會推出豪宅案。」

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