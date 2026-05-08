【廣編】南區市心雙面臨路角地「忠明滙」早鳥4字頭均質純3房！訂簽3%輕鬆入主四併雙梯精工宅

圖、文／忠明滙提供

台中市南區核心生活圈再添預售新案。由和瑞建設推出的「忠明滙」，以「南區市心機能宅、四併雙梯、均質37坪」為訴求，現正推出訂簽3%成家方案，提供購屋族更具彈性的入手機會，加上水岸景觀、齊質37坪，鎖定重視地段、機能與居住品質的自住型買方。

基地座落於忠明南路與柳川交接處，屬於忠明南路生活圈，連結南區與西區兩大成熟生活圈，國美館、美術商圈開車約6分鐘，鄰近忠明園道綠意廊帶，可快速串聯勤美草悟道、公益路商圈等台中指標性區域，具備人文、藝文與機能的地段優勢。基地旁即有超商7-11，附近有全家超商密集，全聯走路約1分鐘，和平國小約550公尺距離，鄰近傳統市場、學區及公園綠地，可滿足家庭日常採買、通勤接送與休閒活動需求。基地同時享有水岸景觀視野，兼顧市區機能與居住環境的舒適度，在台中核心區域中相對少見。

產品規劃方面，四併雙梯、37坪三房格局，回應市場對主流家庭型產品的需求。相較目前台中市區不少新案單價已站上5字頭、6字頭，本案以4字頭切入市場，提供更具競爭力的入手機會。隨著台中市核心地段供給日益稀缺，兼具成熟機能、靜巷環境、均質坪數與價格優勢的個案，後續表現備受市場關注。



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