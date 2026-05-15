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8年級生不願再當「最後悔的人」　決定進場買房！鎖定新北潛力區

▲▼業配,仁仁愛,建案,仁義重劃區,圓山士林開車5分鐘,水岸商圈,租比買划,880萬買2+1房精品宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲以在金融業上班的8年級生小陳說：「房價最可怕的不是高，而是一直漲。」（示意圖／記者姜國輝攝）

記者項瀚／台北報導

近年房價高漲，讓許多年輕人對買房產生遲疑，但從以前到現在，沒買的人都成為那個「最後悔的人」。以在金融業上班的8年級生小陳來說，3年前認為房價過高，選擇持續租屋觀望，沒想到短短幾年間原本鎖定的新北市區塊，房價從5字頭一路站上8字頭，也讓他開始意識到「等待本身就是一種成本。」

「房價最可怕的不是高，而是一直漲。」小陳坦言：「從我密切關注房市的這幾年來，也遇過好幾次打房政策，在那個當下看一些網路輿論認為房價必跌，但每一次結果都是相反的，房價持續上漲，我離買房只是越來越遠。」

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小陳說：「這次我決定把握住這波房市短暫的冷卻期，趁這波大通膨還沒完全反映到房價、還有建商願意推出讓利價時，趕快進場。」

事實上，受到國際油價高漲影響，美國上周公布的個人消費支出物價指數（PCE）整體年增率大增到3.5%，通膨壓力持續增加。焦點放回台灣，萬物皆漲已是全民共識，就連民生最基本的塑膠袋都漲了3~6成，而營建成本方面也是高居不下，在大通膨時代，房價上漲完全是可預期的事。

前年央行919發布第七波選擇性信用管制，抑制住房價，但近來已有相關的鬆綁動作。此外，隨房市沉澱近2年時間，最差的時刻已經過去，交易量出現逐漸回溫的態勢，市場預期接下來就是房價將回到正常的走向，反映通膨現況，呈現上漲，因此現在就是最佳的買房時機。

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達進駐北士科，緊鄰的三重仁義重劃區房市備受期待。（圖／記者湯興漢攝）

然而，現在到底該買哪裡？該買什麼樣的房子？做足功課的小陳表示：「買房掌握4大關鍵，分別是建設議題、低基期潛力區、只買預售屋、建商品牌，綜合這些考量，我鎖定三重仁義重劃區，最近已陸續看了不少個案，很快就會買下去了。」

近年雙北最大的話題就是輝達進駐北士科，當前北士科每坪均價已來到125萬元，市場預期隨高階辦公人口進駐，相關產業鏈到位，北士科房價還有一段成長空間。然而，僅一橋之隔的三重仁義重劃區生活機能到位，新案每坪均價77萬元，「對折價」成為搶進輝達AI宅最高CP值的選擇，增值潛力非常大。

那為何要選擇預售屋？因為，預售屋工期動輒4~5年，在這段興建期間，消費者不需要負擔任何利息，但卻可以鎖住當前的房價，4~5年後享有槓桿之下的房價增值，此外部分建商還推出優付方案，入手更輕鬆。

放眼三重仁義重劃區新案，最受矚目的就是「星河帝寶」，該案由品牌建商愛山林打造，預計在520檔期推出，基地面積達千坪規模，產品以16至30坪中小坪數為主。

關鍵字：買房通膨預售購屋年輕人三重仁義重劃區輝達北士科

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