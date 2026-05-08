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家裡怕有老鼠？先檢查居家「這些小洞」　冷氣管線、排水孔都可能成入侵破口

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲家裡明明很乾淨還是有老鼠？冷氣管線、排水孔成入侵通道，高樓層也可能中招 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／採訪報導

不少人以為，只要家裡乾淨就不會有老鼠，但實際上，許多鼠患問題根本不是從垃圾或廚餘開始，而是來自住宅中的「縫隙與管線」。甚至有民眾曾遇過老鼠沿著冷氣管線一路爬上三樓，最後直接鑽進室內，讓不少人驚覺，原來老鼠的活動範圍遠比想像中更驚人。

田田設計總監褚世宇提醒，現代住宅因管線複雜，加上裝潢包覆後容易忽略細節，只要存在未封閉孔洞、排水空隙或管道縫隙，就可能成為老鼠入侵路徑。尤其許多人以為高樓層就安全，但事實上，老鼠攀爬能力極強，冷氣管、外牆管線甚至電纜，都可能成為牠們的移動通道。

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冷氣管線與排水孔　成住宅最常見破口

不少鼠患案例，其實都與冷氣施工有關。安裝冷氣時，牆面通常會預留管線孔洞，若施工後沒有完整填補封死，老鼠便可能沿著管線鑽入室內。尤其部分住宅為了方便後續維修，孔洞不會完全密封，久而久之就容易形成漏洞。

除了冷氣孔，後陽台排水孔、洗衣機排水區與浴室管道間，也都是常見高風險區域。由於老鼠能穿越比50元硬幣還小的縫隙，只要存在空洞，就有機會入侵。

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▲冷氣管線孔、排水孔與浴室管道間等未完全封閉的縫隙，老鼠甚至能穿越比50元硬幣更小的空洞鑽入室內 。（圖／記者王威智攝）

天花板與木作夾層　最容易「聽得到卻找不到」

許多人半夜聽到天花板傳來跑步聲、抓牆聲，卻始終找不到來源，其實很可能就是老鼠正在夾層中活動。尤其輕鋼架天花板、木作包梁與大型收納櫃後方，通常都會有冷氣、電線或消防管道經過，若施工時沒有完整封板，老鼠便可能沿著牆內與天花板自由移動。

褚世宇指出，現在不少住宅追求隱藏式收納與極簡設計，但如果只重視外觀，忽略清潔與封閉性，反而容易增加鼠患風險。真正好的住宅設計，不只是美觀，還包含後續維護、防蟲與防鼠細節。

廚房與雜物區　仍是老鼠最愛環境

除了管線與孔洞，廚房仍是最容易吸引老鼠停留的空間。特別是流理台下方、水槽櫃體與長期堆放紙箱的區域，由於同時具備食物、水源與遮蔽空間，很容易成為老鼠躲藏地點。若發現塑膠包裝遭啃咬、不明黑色顆粒或異味，都可能是鼠患警訊。

此外，許多人習慣把網購紙箱暫時堆放在陽台或角落，但紙箱其實是老鼠非常偏好的築巢材料，長期堆積也會增加風險。

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▲裝潢施工時，為了後續維修與管線配置，通常會預留修繕口與管線孔洞，若沒有完整封閉，就可能成為老鼠入侵住宅的通道 。（圖／記者王威智攝）

防鼠關鍵不在抓鼠　而是先「斷路」

相較於事後捕鼠，多數住宅真正重要的，其實是預防老鼠進入。目前常見防鼠方式，包括使用鋼絲網、矽利康或金屬材質封堵冷氣孔、排水孔與管線縫隙。其中單純使用發泡填縫材，仍有可能被老鼠啃咬破壞，因此多數情況下仍建議搭配金屬網材加強。

此外，也建議定期檢查冷氣孔周圍、天花板檢修孔與後陽台排水區，避免因長時間未注意，讓小縫隙逐漸變成鼠道。

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