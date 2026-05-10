「楠」以置信！半導體雙雄投資352億　地價5年噴1.5倍

▲日月光攜手楠梓電子砸下352億元，在楠梓科技產業園區打造園區內最大單一基地新廠。（圖／日月光提供）

記者張雅雲／高雄報導

「高雄半導體S廊帶」再擴張！日月光攜手楠梓電子砸下352億元，在楠梓科技產業園區打造園區內最大單一基地新廠，預計2029年啟用，將新增2050個就業機會。專家表示，周邊就是台積電，地價5年已漲1.5倍。

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因應全球半導體產業持續成長，楠梓電子與日月光8日宣布，以策略合作合建模式，在楠梓科技產業園區興建新式廠房，擴大先進製程與高階封測產能布局。

根據規劃，基地面積約5335坪，將興建地上8樓、地下2樓現代化廠房，總樓地板面積達3萬4304坪，總投資金額高達352.35億元，平均每公頃年產值約159.2億元，預計2029年9月正式啟用。





▲高雄楠梓科技產業園區位於加昌路，正對捷運楠梓科技園區站，距離台積電設廠的楠梓園區也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產高雄八德站前加盟店店東劉凱瑞分析，高雄楠梓科技產業園區位於加昌路，正對捷運楠梓科技園區站，距離台積電設廠的楠梓園區也不遠，該區屬於早期發展的後勁生活圈，屋齡普遍偏高，多數為透天與公寓屋齡約30~40年，市場主流透天產品地坪多在20坪內、總價約800~900萬元，但多需重新整理。

劉凱瑞分析，該區因為科技園區題材，過去4~5年間該區地價出現大幅飆漲。台積電設廠前，後勁住4用地成交單價普遍落在每坪30~35萬元間，而台積電設立後，市場一度出現追價行情，現階段地價飆至單價約80萬元，漲幅約達1~1.5倍。該區新案成交價已站上4字頭，最高達49萬元，屋齡5年內新大樓，單價約40萬元上下，也有科技人入手。

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