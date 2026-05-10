「山城一哥」房市戰況升溫　3大指標案進場供給量破500戶

▲豐原、員林、大甲這樣的「圓（環）形城市」，都是以在地客為主要買盤，房市自成一格。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豐原房市下半年戰況升溫，預售供給量將超過500戶，除了大案進場，也有質感小品案登場，業者觀察，如豐原、員林、大甲這樣的「圓（環）形城市」，都是以在地客為主要買盤，房市自成一格。

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豐原區在景氣低迷下，指標大案陸續佈局，市場近期熱議的勝美建設「廟東案」與富宇建設「水源路案」、甲級營造支撐的「澔宇築樂」，合計推案超過500戶。

觀察近1年豐原新案成交均價約每坪41.31萬元，預售屋最高單價已突破5字頭，在區域利多方面，「豐富專案」帶動健康產業園區進駐，交通建設又有國道四號豐潭段通車，進一步擴大豐原承接科技人購屋外溢的腹地。

▲台中山城一哥豐原區，在景氣低迷下，指標大案陸續佈局。（圖／記者陳筱惠攝）

率先開案的「澔宇築樂」，基地位於中陽路上，規劃24~32坪、2~3房產品，主打高坪效與親民總價，鎖定在地剛需客群。

澔宇開發董事長許庭維透露：「隨著后科科技業不斷擴廠，這些科技業買家希望能夠找到『離塵不離城』也不失生活採買機能的居住環境，因此不少客戶看屋時，除了關注房價，更在意通勤時間、生活便利性與居住品質的平衡。」

另外，勝美建設位於中山路與三豐路45巷的新案，基地面積約838坪，規劃地上20層、地下4層，推出114戶，產品規劃3~4房，主打鄰近豐原車站，將以3字頭搶市。

富宇建設「水源路新案」，則為「大宅豐鼎」二期，基地面積達1866坪，全案將推出383戶，為豐原地區少有的大型指標個案。

代銷業者林翊澤觀察：「豐原與大甲、員林皆屬內需型市場，通常買方都是具備地緣關聯性，主力買盤皆為剛需客群，豐原作為圓形都市，擁有自有生活圈、百貨公司等完整機能，獨樹一格，有望連帶吸引石岡、東勢、后里等周邊鄉鎮買方跨區購屋。」

大型個案與小品案的競爭，林翊澤認為：「客群不太相同，坪效好壞、單，總價高低、坪數大小、實際上還是得看目標購屋族，能負擔的個別情況。」

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