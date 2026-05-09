新成屋「樣品屋那戶」可以買嗎？一票勸退　專家：不一定吃虧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買新成屋時，不少人會參考建商已裝潢好的樣品屋、實品屋。不過，就有網友在「買房知識家」發問，好奇被當成樣品屋的那一戶到底能不能買？若真的要買，是否比較好殺價？對此，信義房屋專家列出兩種狀況，認為買房族不一定會吃虧。

原PO發文詢問，「對於新成屋當成樣品屋的那一戶（建商裝潢好的，給人家看屋時參考用的），大家覺得可以買嗎？還是最好不要？如果可以買，這種情況是不是比較好殺價？」

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一票提醒樣品屋「未必符合需求」

不少網友看完後認為，樣品屋雖然看起來漂亮，但實際生活機能未必符合需求，「我是不會去買樣品屋啦，畢竟他的材質跟冷氣品牌那些都不會用得太好，更何況是有很多看不到的細節」、「沒有便宜太多的狀況下，置物空間不足、插頭位置、插頭數量…等等這些很基本的問題都要考慮一下。」

還有過來人直言，「我買實品屋，覺得風格喜歡。但收納部份確實不足。但真的省很多麻煩…如果有將來有機會換房，我會想要自己規劃！」也有人分析，樣品屋裝潢其實都已包含在房價內，若入住後發現不符合生活習慣，未來還可能多花拆除費、垃圾清運費，再重新裝潢一次。

不過，也有不同看法。有網友認為，「如果沒有裝潢預算就買」，也有人說「可以買，連裝潢一起貸看看有沒有機會。」另有曾任建商室內設計師的網友分享，若是高品質建商，「實品屋我們用的施工材料跟軟裝設計都用很好的喔！」因此關鍵仍在於建商品牌、施工品質與價格是否合理。

專家分析樣品屋優點「不一定吃虧」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，樣品屋可分兩種情況討論。第一種是建案實際拿來接待看屋的樣品屋，概念像試乘車或電視展示機，已經算是「新古貨品」。選擇這種的好處是省下裝潢預算與等待期，也能把裝潢納入總價計算核貸，只要能接受價格、格局與功能，就可以考慮。

另一種，則是建商與室內設計公司合作，打造不同風格實品屋，以增加銷售力。若購屋者不喜歡樓層、方位，可請同一位設計師用相同預算重新規劃。像這種狀況，建商增加賣相、設計師統一規格降低成本，消費者又能納入總價核貸、降低自備款壓力，買房族不一定會吃虧。