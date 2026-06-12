日本廢村奇蹟重生！　老屋「5房2廳月租6千」引移居潮

記者張方瑀／綜合報導

在日本各地面臨人口流失、面臨消失危機的「邊緣聚落」中，岐阜縣深山的一個小村莊卻逆勢寫下重生奇蹟！位於郡上市的「石徹白地區」雖然地處海拔700公尺、既沒有便利商店也沒有大眾運輸，卻憑藉著全村自主營運的「水力發電」，每年創造數百萬利潤回饋鄉里，甚至吸引大批年輕移居者前來，讓原本瀕臨廢校的小學重新傳出讀書聲。

水力發電成「救世主」 年收480萬回饋鄉里

石徹白地區位於白山連峰的山麓，是一個被自然環繞的秘境小村。這裡的生活極其不便，不僅沒有超市與超商，連基本的公車服務都沒有。然而，讓這座村莊重拾生機的關鍵，竟是當地最平凡不過的資源——水。

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18年前，身為移居者的平野彰秀看中當地豐富的水資源，提議引進水力發電，最初甚至僅從200瓦（W）的小型設備做起。直到2016年，全村居民合力集資2.4億日圓，建置了現有的發電設施。

如今，這座電廠每年能產生約2400萬日圓（約台幣480萬元）的收益。扣除維護費與貸款後，利潤全數用於整理廢耕地與支付公共電費，成為支撐村莊運作的經濟命脈。

租金超佛心 5房2廳月租只要台幣6千

隨著水力發電計畫帶動村莊知名度，不少嚮往自然生活的年輕族群紛紛舉家遷入。為了解決住的問題，當地甚至成立公司收購並翻修空屋，以超佛心的租金租給新人。

一對剛從東京搬來的藤本夫婦表示，他們租下的老房空間極大，擁有「5房2廳1廚房」（5DK）的寬敞格局，每個月租金竟只要3萬日圓（約台幣6000元）。

雖然老宅屋齡超過50年，但屋主大方開放租客自由改造裝潢，讓他們能依照喜好實現理想中的山居生活。

小學死而復生 全校16人竟有13人是「移居者」

人口結構的改變，最直接反映在當地的教育。擁有超過150年歷史的「石徹白小學」，在10年前一度面臨廢校危機，當時全校僅剩4名學生。但隨著移居者接踵而至，目前學生人數已穩定回升至16人，最令人驚訝的是，其中竟有13名孩子是隨父母移居過來的「新村民」。

石徹白小學校長加藤一郎感嘆，看到新生逐年增加，真的非常高興。這些孩子每天在清澈的溪流邊玩耍、在山林間成長，為這座險些被遺忘的村莊注入了全新的活力。

從東京到非洲都愛 打造「零隔閡」共生社區

石徹白吸引人的不只是低廉的物價，還有極具包容力的社區氛圍。移居者中不乏來自東京、神奈川，甚至還有來自坦尚尼亞的外籍人士艾德溫（Edwin）。艾德溫笑說，自己非常喜歡這裡的山與神社，雖然他來自非洲，但在這裡與鄰居互動自然，完全沒有隔閡。

此外，當地也創造了新的就業機會。平野先生的妻子馨生里經營的小型洋服店，利用當地染織技術製作衣物，透過網路銷往全日本，目前已僱用9名員工，成功讓夕陽聚落轉型為具備生產力的永續社區。

石徹白的成功案例，也為全日本上萬個面臨消失威脅的偏鄉，提供了一個珍貴的轉型範本。