新兩房「房屋稅5千多」他嚇到！一票反搖頭：算很便宜了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房後除了房貸、管理費，每年還得繳房屋稅、地價稅，讓不少首購族第一次收到稅單時嚇一跳。有買房族發文表示，今年第一次繳房屋稅，物件是全新兩房，自用也已辦理，稅額要5000多元，讓他忍不住詢問這樣是否正常。對此，信義房屋專家表示，房屋稅要看物件類型，超高大樓、新屋都比較貴，「一年要繳兩萬多都有可能。」

原PO在「買房知識家」表示，「今年第一次繳房屋稅，全新兩房，想請問房屋稅5000多元是正常嗎？沒料到那麼貴，問了幾個朋友，透天都沒那麼貴。」他也補充，房屋是自用，且已完成相關申請。

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新房房屋稅本就比較高「會越來越便宜的」

貼文引發討論，不少人認為新房房屋稅本來就比較高，「新房房屋稅貴是正常，會隨屋齡增加下降」、「新屋正常，跟是不是透天沒關係」、「新房以及地點、坪數、建物種類都會有影響，但會越來越便宜的，放心」、「全新是最貴的，其他是老房子當然價值比較低。」

也有網友分享自身經驗，原PO的5000多元其實不算高，「我將近2萬，新成屋」、「我家新屋兩房12000」、「我買在郊區新大樓3房一萬多房屋稅」、「現在常見的新屋三房平車自住，大概也要一兩萬」、「我30幾年的房子房屋稅也要4000多」、「5000多算很便宜了」。

專家「5000多元屬合理範圍」：甚至不算高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德就說，新成屋、鋼筋混凝土大樓、地段較佳、樓層較高或公設較多，都可能拉高課稅基礎。兩房新屋若自住稅率已適用，房屋稅5000多元通常屬合理範圍，甚至不算高。

他提醒，購屋後應確認房屋稅是否已申請自住住家用稅率，並檢查戶籍、實際居住使用狀況是否符合規定。若稅率誤用非自住，稅負可能明顯增加。至於新屋房屋稅較高，主要是因為折舊尚少，未來會隨屋齡逐年下降；但持有房屋還有地價稅、管理費、修繕費等成本，買房前最好一併納入長期持有預算。