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首爾房租逼近薪水2/3！　月薪10萬也難喘口氣

▲▼韓國房,南韓,南韓房地產,首爾,南韓房市,南韓鳥瞰,韓國房市,韓國鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲首爾全租房續約保證金大漲，平均一次多付近5000萬韓元（約台幣111萬元），很多租客快負擔不起。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

南韓首爾租屋市場壓力持續升高，過去廣泛使用的「全租房」制度，近年因續約保證金大幅上漲與市場供給不足，正逐漸失去吸引力。不少租客因無力負擔高額保證金，被迫轉向月租市場，但又得面對快速攀升的租金負擔。

韓媒《每日經濟》報導指出，首爾目前不僅全租物件減少，續約時要求追加保證金的情況也日益普遍。部分已使用過「契約更新請求權」的房客，在重新簽約時，因不再受制度保護，被要求依照市場行情提高保證金。

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根據韓國國土交通部實價公開系統統計，今年1月至4月，首爾公寓全租續約案件中，未使用更新請求權的9096件合約裡，有85.9%保證金出現調漲，平均增加4793萬韓元，接近5000萬韓元（約台幣111萬元）；5月申報案件的平均增額更提高至5229萬韓元。

相較之下，同期間使用更新請求權的合約，平均增加金額為2876萬韓元。兩者相比，房客平均負擔差距約2000萬韓元（約台幣44萬元）。分析認為，當租客無法再適用更新權保障時，將直接承受市場價格波動。

隨著全租續約成本增加，越來越多租客轉向月租市場。數據顯示，今年第一季首爾江北14個行政區中，月租300萬韓元（約台幣6.6萬元）以上的新簽合約，較去年同期增加53.4%。

然而，月租支出同樣沉重。韓國國家統計資料顯示，去年首爾正式員工平均月薪為455萬韓元（約台幣10.1萬），代表300萬韓元（約台幣6.6萬元）月租金約占一般上班族薪資的三分之二。

市場人士指出，新建公寓供應不足，加上全租與月租物件同步短缺，使租屋市場供需更加失衡。首爾西大門區一名房仲業者表示，目前市場上可立即入住的全租與月租物件都相當有限，因此在更新權到期後，全租價格也跟著市場行情快速上升。在租屋選擇有限的情況下，許多房客只能接受更高的月租成本。

「全租」是韓國特有的租屋制度，租客需在簽約時一次支付高額保證金，租期內不必再繳月租，合約結束後房東需返還全額保證金。由於房東常將保證金投入投資運用，全租制度長年成為韓國房市的重要模式。不過，近年也因全租詐騙案件增加，以及部分房東無法返還保證金，讓制度風險逐漸受到外界關注。

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