羅傑搬新家　第1天開直播「就被抗議」！鄰居控：半夜兩三點鬼叫

▲實況主羅傑。（圖／翻攝自羅傑FB）



記者施怡妏／綜合報導

人氣實況主羅傑（Roger）先前在直播中，因意外透露住家地址，被網友發現他住在社會住宅內。上月他收到台北市政府發的公文，要求不可以在社宅內直播。最近，他在直播中透露，終於完成搬家，原以為能重新回歸實況主的身份，與大家閒聊，沒想到開台第一天，就因為噪音問題被鄰居抗議。

半夜直播聲量遭投訴



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羅傑日前在直播中提到，搬進新家後，第一天開直播就接到管理員通知，隔壁鄰居反映深夜噪音問題，不滿他在半夜兩、三點仍發出較大聲響，「半夜兩三點鬼叫、一直罵髒話」。

對此，不少網友認為，實況工作本來就容易有聲量起伏，若又是在深夜時段，確實可能影響周遭住戶休息，「不然就要改實況風格」、「半夜大吵大叫誰受得了」、「難怪有房東不租搞實況的」、「實況主那個半夜開台時間跟一般人的生活差太多了，難怪鄰居會抗議」。

也有網友指出，「確實，有錢的話就買個獨棟的」、「台灣做個頂級隔音間應該100~200萬打死吧，對他們來說應該是小錢」、「現在多的是移動式，搬家直接拆走的隔音間」、「你不做隔音間，就算每個月租金40萬也是會被敲門的啦」。

針對住在社宅一事，羅傑之前解釋，自己與媽媽同住，社宅是以媽媽的名義申請，一切合法，如果不爽可以檢舉。事後，他收到台北市政府的公文，不可以在該空間內直播，如果不想再溝通，大不了就是搬一搬。