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3個月賺兩台國產車！　萬華指標社區出現「罕見操作」

▲▼ 萬華,社區,大樓 。（圖／記者項瀚攝）

▲萬華指標社區「台北晶麒」出現罕見交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

萬華指標社區「台北晶麒」出現罕見交易！前屋主以3858萬元購入高樓層戶，短短3個多月就以4000萬元成功出售，帳面增值142萬元，相當於兩台國產車的金額。

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台北市萬華指標社區「台北晶麒」為2013年房價高點推出的精品建案，但隨市場反轉，不少投資客認賠殺出，該社區也被媒體冠上「套牢王」、「賠售王」。

之後「台北晶麒」價格直直往上，許多轉手交易都是獲利出場，2023年網紅愛莉莎莎出售該社區，帳面也是獲利，成為媒體話題。

最新實價揭露，該社區20樓戶以4000萬元交易，權狀53坪，換算單價約85.5萬元。有趣的是，前屋主在3個多月前才以3858萬元取得，短短時間就轉手，帳面增值142萬元，約兩台國產車的金額。

本次轉手交易，實登上沒有備註為關係人及特殊交易。經查異動索引，賣方為蔡姓自然人、買方為何姓自然人。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「入手數月就轉手頗為罕見，實務上的原因包括，買賣雙方因個人因素進行關係人買賣移轉、前屋主資金突然出狀況急下車，但這種狀況通常以賠售、最多平轉作收。」

葉沛堯接著表示：「當然也有投資客短打獲利的案例，但通常是買入老公寓後翻新出售，時間會再拉長一些。或是房市多頭時的熱門小宅轉手，但考量到當前房市不景氣、該社區待售量體大，不太可能是投資客個案。」

▲▼ 龍山寺 。（圖／記者項瀚攝）

▲「台北晶麒」步行到龍山寺僅需5分鐘左右，生活機能不錯。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產西門捷運加盟店東、台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪也表示：「雖然『台北晶麒』持續都有交易，但待售量也不小，且若是投資客操作，不太可能選擇3房、總價3~4千萬元的物件，該社區有不少1千多萬元的套房，才是投資客會鎖定的標的。」

此外，劉家豪表示：「本次交易雖然帳面獲利142萬元，但扣掉相關稅務、仲介費等等，實際上前屋主應無賺頭，推測賣方有其他特殊考量，另外也有可能是未備註的類關係人交易。」

至於本次轉手價格，劉家豪表示：「該社區成交行情落在7~8字頭，本次交易戶別雖然坪數不小、總價較高，但位於高樓層，具有河岸景觀條件，成交單價85萬元合理。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「台北晶麒」短打交易分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：萬華台北晶麒短打轉售短時間獲利住商不動產東森房屋

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