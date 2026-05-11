全民瘋股！　李同榮提4大警訊：當心「股房雙崩」

▲李同榮認為，當資金過度集中股市，股房風險同步升高。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／綜合報導

「當資金過度集中股市，股房風險同步升高！」房市趨勢專家李同榮表示，這種「全民瘋股」的現象若持續失控，一旦金融市場反轉，台灣恐面臨「股房雙崩」的本土金融風暴，此外他也提出4大警告，直言「當路邊攤都在談股票，市場已進入極度危險區。」

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房市趨勢專家李同榮指出：「近2年央行嚴控不動產放款集中度，建商融資與購屋貸款受限，銀行轉向推動『理財型房貸』，讓有房族將已償還的本金再度借出，表面上是資金靈活調度，實質上卻是大量引導資金流向股市，形成極高風險的金融槓桿。」

最令人擔憂的是，原本應是房市支柱的「首購族」，竟也因股市行情火熱，將辛苦籌措的「購屋第一桶金」全部轉投股市，企圖短線博取「第二桶金」。

李同榮點出4大警訊：房市剛需被延後、資金過度集中股市、金融體系結構失衡、投機氛圍快速升溫，「當路邊攤都在談股票，市場已進入極度危險區。」





▲李同榮提出全民瘋股的4大警告。（圖／李同榮提供）

針對股市熱潮，李同榮引用「擦鞋童理論」提出「獲利飽足感」預測。他分析：「股市站上3萬點是7分飽，3萬5千點是8分飽的最安全退場甜蜜點，旦衝上4萬5千點已達10分飽」，若盲目追高至5萬點，恐將面臨『超飽吐回來』的崩盤風險。」

李同榮警告：「若股市在高槓桿下崩跌，將引發連鎖反應：散戶資金套牢、信貸違約激增、消費信心崩潰，最終導致房市動能急凍，引發『股房雙崩』的金融災難，屆時政府將面臨難以收拾的殘局。」

若股市未崩盤而是高檔修正，李同榮預測另一種後果，「大量股市獲利資金將尋找避風港，屆時沉寂的房市恐再度成為資金停泊處，這將導致房價再度被推升，投機炒作死灰復燃，讓政府的打房政策陷入壓抑經濟與助長泡沫的兩難困境。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「房市歷經1年多的休息，目前交易量已不再破底，待這波股市走到盤整休息時，確實可留意是否部分資金轉入房市。」

李同榮呼籲：「唯有讓市場回歸理性、依循經濟基本面，避免資金過度槓桿化，才能防堵本土金融風暴的發生，在風險臨頭之際，戒之在貪才是投資者的保命符。」

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