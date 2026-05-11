北屯人口成長率居全台之冠　在地指「關鍵吸引力」

▲在少子化與高齡化影響下，多數都會區人口成長已趨緩，甚至出現負成長，北屯卻逆勢突圍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區以約31.8萬人口、13.9萬戶擠進全台人口最多前10大行政區的第9名，更以年增率2.1%，成為人口成長最快的大型行政區。信義房屋專家指出，北屯區新興重劃區，房價基期低，吸引新婚夫妻、小家庭落腳。

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根據內政部民政司統計，全台設籍人口最多的10大行政區，包括新北市板橋、新莊、中和、三重、新店區，桃園市桃園、中壢區，以及台中市北屯區、高雄市鳳山與三民區。相較其他行政區人口成長有限，北屯近1年增加3360人，表現格外亮眼。

信義房屋機捷敦富店經理吳昱錡分析：「北屯近年受惠於交屋潮、新興重劃區開發與大型商圈進駐，吸引大量自住人口移入，帶動區域消費力與房市同步升溫。其中最關鍵的變化，在於家庭結構的改變。北屯目前家戶平均人口僅約2.44人，小家庭與微型家庭已成主流。」

▲「漢神洲際購物廣場」，試營運前3天即吸引超過30萬人次到訪。（圖／記者陳筱惠攝）

另外台中百貨市場也相當值得期待，近期開幕的「漢神洲際購物廣場」，試營運前3天即吸引超過30萬人次到訪，3周累積人流更突破180萬人次。再加上「太子置地廣場」預計2028年開幕，以及洲際棒球場、小巨蛋與捷運綠線等重大建設陸續到位，北台中生活機能快速升級，北屯也正式躍升為新興核心生活圈。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，現代都會區家庭人口愈來愈少，生活需求也更講求「all in one」一次完成，因此百貨商圈不只是消費場域，更代表區域人流、就業與高端人口聚集，對房市具有長期支撐力。業界認為，在大型商場、捷運與人口持續移入帶動下，北屯房市熱度短期內仍將維持高檔。

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