承億創辦人戴俊郎辭世　嘉義住宅銷售中、旅宿品牌醞釀上櫃

▲承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎驚傳猝逝，戴俊郎從嘉義建築業起家，跨足文旅飯店，（示意圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎驚傳猝逝，享年54歲。承億集團公告指出，戴俊郎於5月9日因多發性腦溢血辭世，消息傳出震驚建設與旅宿業界。戴俊郎從嘉義建築業起家，跨足文旅飯店，目前在嘉義市仍有2案銷售中，最高達51萬元。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶 內行：抓穩議價黃金期

[廣告]請繼續往下閱讀...

承億集團發布聲明表示，戴俊郎一生相信台灣情熱、創意與文化美學的力量，長年以建築、設計與飯店為載體，訴說土地故事，對於他的離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛。集團也強調，目前營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響。

根據該集團官網顯示，戴俊郎1995年成立承億工程有限公司，2000年成立承億開發建設有限公司，從營造、建築業起家，2011年創立承億文旅，正式跨足旅館業，旗下發展承億文旅、承億青旅等品牌，近年更在高雄以承億酒店，打開高端飯店市場能見度。

▲承億過去不只強調居住空間，也把建築美學、飯店式服務與在地文化放進產品包裝，讓品牌在嘉義具備高度辨識度（示意圖／ETtoday資料照）

在房地產布局上，承億建設推案重心仍集中嘉義市，目前「一院香」、「隨處樂」均為熱銷中個案。其中「一院香」基地位於上海路，規劃約31~50坪、2至3房電梯大樓。「隨處樂」位於嘉義市西區，規劃地上14層、地下3層，共52戶住家、2戶店面，產品為28至35坪、2至3房。

根據實登，「隨處樂」實價最高已站上每坪51萬元，代銷人士分析，承億過去操作不只強調居住空間，也把建築美學、飯店式服務與在地文化放進產品包裝，讓品牌在嘉義具備高度辨識度。

不過，戴俊郎突然離世，時間點正逢承億文旅原規劃上櫃前夕，外界接下來關注焦點，將從創辦人個人品牌，轉向接班團隊能否持續集團營運節奏，包括旅宿事業、資本市場規劃，以及嘉義既有建案銷售、施工與交屋進度。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶 內行：抓穩議價黃金期