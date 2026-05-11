黃色「M招牌」躺工地露餡　在地狂喜！高大特區首店來了

▲「麥當勞」德中餐廳位於楠梓區德中路，完工後將是高大特區首間插旗的麥當勞。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電到高雄設廠後帶飛楠梓房價，附近高大特區新大樓一棟接一棟，不過多年來卻始終少了「麥當勞」設立，想吃漢堡、買早餐，還得跑到後昌生活圈，如今德中路基地悄悄放置黃色「M招牌」先洩玄機，徵才網站也開始招募人力，展店進度幾乎藏不住。

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該店位於德中路，將是高大特區首間插旗的麥當勞，根據建照指出，基地約405坪，規劃地上2層、1棟建物，總戶數1戶。目前仍在施工中，但現場已被在地人目擊黃色M招牌直接倒地放置在工地內，讓不少居民直呼「高大終於等到了」。

▲「麥當勞」工地現場已被在地人目擊黃色M招牌直接倒地放置在工地內。（圖／記者張雅雲攝）

而「麥當勞」德中餐廳已在徵才網站招聘員工，要求到職日期為2周內。幫忙轉發徵才訊息的中和里里長李東宇在粉專透露，若進度順利，預計6~7月開幕。

據查，該地實登無租賃紀錄，但2024年曾有持分轉移，換算地價已達70萬元。高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，麥當勞過去曾有機會進駐高大，最後落腳後昌新路，2021年高雄後昌新餐廳開幕，高大在地人多年來都得往外用餐，此次德中路展店，被視為高大特區商業版圖，正式往西側延伸的重要指標。

▲德中餐廳已在徵才網站招聘員工，要求到職日期為2周內。（圖／翻攝自1111人力銀行）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖表示，高大西側近年大量新大樓陸續完工，人口快速增加，加上德中路位於台17線旁，本身就具備大量車流，不只吃高大社區人口，也能吸納周邊茄萣、橋頭等外圍客群，吸引大型連鎖品牌積極卡位。

▲「麥當勞」德中餐廳小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

他分析，目前包括全聯、星巴克、麥當勞、五金行等大型品牌均已插旗德中路，多採「租地自建」模式，若是純租空地，租金行情每坪約500元；若地主蓋好店面出租，租金則約每坪1500~2000元，依地段與條件而定。

蔡岳霖說：「目前高大西側屋齡10年以上中古大樓，成交單價多落在3字頭以下，但隨著大型品牌進駐、生活機能逐漸成熟，區域商業能見度正在快速提升。」

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