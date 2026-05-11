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2026裝修趨勢變了！多功能與療癒宅成主流　更重視「舒服感」與個人化

▲▼ 。（圖／翻攝自Pinterest 2026春季趨勢報告）

▲2026裝修趨勢變了！多功能與療癒宅成主流，更重視「舒服感」與個人化 。（圖／翻攝自Pinterest 2026春季趨勢報告）

記者王威智／綜合報導

如果有留意近幾年的房屋裝修趨勢，會發現「奶油風」、「格柵電視牆」、「全白空間」幾乎成為社群標配。大量統一色系、木作包覆與高完成度設計，讓許多人一入住就像走進樣品屋。

但這股「視覺感優先」的裝潢風潮，正在2026年開始出現轉變。越來越多人入住半年、一年後開始發現，過度強調風格的空間，雖然第一眼很美，實際生活卻未必真的耐住。

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根據最新《Pinterest 2026春季趨勢報告》顯示，居住需求正從「追求完美空間」，慢慢轉向更強烈的個人化、自我表達與舒適感。比起把家裝得像展示間，更多人開始在意：「這個空間到底好不好生活？」

全白風格開始退燒　「我的房間我做主」成新關鍵字
過去幾年流行的統一化裝修，正在逐漸被更有情緒感與個人特色的空間取代。其中，「My room my rules（我的房間，我做主）」搜尋熱度大幅上升，反映越來越多人開始跳脫樣板式裝修，不再只追求一致與高級感，而是希望空間更貼近自己的生活。

包括「憂鬱藍」、「復古粉」、「鼠尾草綠與奶油色」等色彩搭配，也成為新一波熱門關鍵字。其中「鼠尾草綠與奶油色廚房」搜尋量成長超過400%，顯示柔和自然色調依舊受歡迎，但風格開始從「統一模板」，轉向更自由的混搭。

▲▼ 。（圖／翻攝自Pinterest 2026春季趨勢報告）

▲「憂鬱藍」、「復古粉」與「鼠尾草綠奶油廚房」等色彩搭配，正成為新一波居家熱門關鍵字，也反映空間風格開始走向更強烈的個人化與情緒感 。（圖／翻攝自Pinterest 2026春季趨勢報告）

格柵牆與造型電視牆降溫　空間開始保留更多彈性
過去幾年大量出現的格柵牆、滿版電視牆與重木作設計，雖然能快速營造視覺效果，但也容易壓縮空間彈性。尤其疫情後，居家辦公與混合生活型態逐漸成為日常，越來越多人發現，家裡不再只是「回來睡覺的地方」。客廳可能同時是辦公區，餐桌也可能變成工作桌，空間需求變得更加多元。

因此，2026年的居家趨勢之一，就是「多功能空間」。不少人開始減少過度固定化設計，例如客廳不再做滿整面電視牆，而是保留更多留白；餐桌則偏向可移動、可延展式設計，讓空間能依照不同生活需求調整。

「可成長式家具」成主流　家具開始跟著生活改變
除了空間本身，家具邏輯也開始出現改變。近年模組化家具與拼接式家具需求明顯增加，例如可拆分沙發、變形茶几與自由組合收納系統，都越來越受到歡迎。

這類家具最大的特點，就是能隨著家庭結構與生活型態變化調整。今天可能是L型沙發，未來也能重新拆分配置。對許多消費者而言，比起一次做死的固定裝修，「可變動性」開始變得更重要。

▲▼ 。（圖／翻攝自Pinterest 2026春季趨勢報告）

▲2026年居家趨勢另一個關鍵字就是「舒服感」，越來越多人開始在家中打造小型療癒空間，讓生活多一點放鬆與喘息感 。（圖／翻攝自Pinterest 2026春季趨勢報告）

「舒服感」比風格更重要　閱讀角成療癒新關鍵字
除了視覺風格，2026年的另一個核心關鍵字則是「舒服感」。近年搜尋熱度快速成長的居家類型之一，就是小型療癒空間。像是「小空間舒適閱讀椅」、「成人閱讀角」等關鍵字都持續上升，越來越多人開始在家中打造一個能放鬆、沉澱情緒的小角落。

即使只是一張單椅、一處窗邊角落，或是一塊可以閱讀與放空的小空間，都開始成為新的生活儀式感。

此外，自然採光、空氣流通與減少壓迫感，也成為新一波裝修重點。比起「開燈很美」，更多人開始在意白天居住時是否舒服，空間是否真的能讓人放鬆。

2026裝潢趨勢　從「追求風格」回到「適合生活」
在裝修成本越來越高的情況下，越來越多人也開始追求「耐住10年」的空間。包括平板櫃門、霧面材質、米白色與自然木色等低刺激基底，都重新成為熱門選擇。比起短時間流行的造型牆與強烈風格，更多人開始希望空間能長期耐看、不容易疲乏。

這波趨勢最大的改變，其實不是哪種風格爆紅，而是人們開始重新思考：「家到底是拿來拍照，還是拿來生活？」

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