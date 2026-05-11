熄燈2年！　「89帝王蟹」原址將改建29層超高住宅

▲台灣大道上曾是老饕必吃的「89帝王蟹」今開工，將改建為29層高超建築。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣大道上曾是老饕必吃的「89帝王蟹」，於2024年以10億元價格出售，時隔2年，這塊472坪土地即將改建爲29層超高大樓，信義房屋專家表示，該地鄰近科博館、勤美商圈，地點相當優秀。

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2024年，以火鍋比臉盆大、強調活體帝王蟹的「89帝王蟹」台中，傳出交易，當時成中恆營造、鼎泰營建機構也出面證實，以單坪200萬元的高價，取得這塊472坪土地，後續「89帝王蟹」則轉戰五權西路二段繼續經營。

新案「鼎泰上珹」基地位於台灣大道上，規劃地下6樓、地上29樓超高建築，總銷36億元、規劃2~3房、30~44坪產品，預計6月份進場銷售。

▲面對市況，鼎泰營建機構董事長施鵬賢相當看好台灣大道沿線軌道經濟的發展。（圖／記者陳筱惠攝）

不過面對市況，鼎泰營建機構董事長施鵬賢表示：「房地產最主要的2個決定性因素就是地點跟時機，這個地點不僅是西區門牌，臨未來捷運藍線站點，更有軌道經濟的效益，點位無可取代。」

至於時機，施鵬賢說：「此案為集團傾注最高規格建材的代表作，尤其規劃好住的2~3房，一樓無店面，規劃純住宅，就是要消費者在初期，買房可能辛苦一點、但是到交屋不會後悔。」

西區身為台中知名的老錢區，擁有勤美誠品、草悟道與綠園道三大綠軸的勤美生活圈，不僅藝文氛圍濃厚、生活機能成熟，也是舊城中豪宅買盤最為集中的區段。目前在售個案有年度熱銷的豪宅案「勤美之真」、忠泰建設「老佛爺」，西區還有位於向上路一段、忠明南路的「富旺千蘊」。

據悉，當初鼎泰營建機構其實還想持續整併鄰地，但左右兩側都是超過40戶的公寓，整併相當困難，也因土地基地已足夠，因此直接原地開發。

信義房屋公益忠明店曾志凱表示：「新案土地強度相當高，土地前後臨路，以周邊新預售案登上7字頭來觀察，西區買盤結構與一般重劃區不同，除了醫師、律師、中小企業主等高資產族群，尤其勤美生活圈擁有完整綠帶、精品商圈與成熟學區，加上餐飲、藝文與百貨機能密集，形成台中少數可步行生活的核心區域。」

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