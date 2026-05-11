南科A~O區動土「97%老農變田僑仔」　地價估將翻1.5倍

▲台南市政府11日舉辦「南科特定區區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收」動土典禮。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

南科產值噴發，周邊農地也變黃金！台南市政府11日舉辦「南科特定區區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收」動土典禮，原本低度利用的農地轉成住商用地，有高達97.3%的地主選擇領回抵價地，老農身價暴漲成「田僑仔」。信義房屋專家估計，完工地價有1.5倍漲幅。

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台南市政府地政局11日於安定區舉辦「南科特定區開發區塊A、B、C、D、E、N、O區段徵收工程」開工動土典禮，由台南市長黃偉哲主持，正式宣告南科A~O區段徵收工程全面啟動。

黃偉哲表示，南科高科技產業近年快速成長，就業人口大增，周邊生活機能需求也與日俱增。本次區段徵收工程，是支撐高科技產業發展的重要建設，市府已完成地主補償、抵價地核定及土地移轉，後續將加速推動道路、滯洪池、公園、停車場等公共設施工程，打造大南科生活圈新亮點。

台南市地政局表示，本案開發規模高達375.22公頃，橫跨安定、善化與新市3區，鄰近南科與樹谷園區，也銜接既有L、M住宅生活圈，被視為南台灣科技廊帶「適居、宜居」生活圈的關鍵拼圖。

最受市場關注的是，開發完成後將提供158.98公頃住商用地，其中住宅區達135.93公頃，容積率160~240%、建蔽率50%；商業區23.05公頃，容積率250~280%、建蔽率70%，可望補足南科周邊長期不足的住宅與商業機能。

▲開發完成後將提供158.98公頃住商用地，其中住宅區達135.93公頃。（圖／台南市政府提供）

此次徵收涉及超過2000名所有權人，台南市地政局揭露，有高達97.31%地主選擇領回抵價地，與園區發展共榮。在地仲介分析，多數地主都看好南科後續發展，寧可領回開發後土地，也不願單純領取現金補償，等於把原本低度開發的農地，轉換成園區開發紅利，老農直接變「田僑仔」。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，目前區段徵收尚未分配完成，早期該區農地單價只有個位數，2~3年前當地農地最高曾被炒到16~18萬元，去年因房市買氣差加上等待農地徵收完工的時間成本，行情微幅下跌落在14~16萬元。

張榮分析，該區徵收前不少老農已普遍抱持「等徵收」的心態，預估未來重劃完成後，地價單坪將落在40萬元起跳，外界預估新推案也要4字頭起跳。

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