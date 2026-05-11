北部自然人1.1億南下買「天贊」實品屋　每坪76萬創新高

▲根據實登，「京城天贊」有台北神祕買家豪擲1億1038萬元霸氣入主，換算單價高達76.43萬元，再創高雄成屋單價新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄成屋單價天花板再次被衝破！最新實登揭露，「京城天贊」出現一筆重磅交易，為12樓戶、149.22坪，出現台北神祕買家豪擲1億1038萬元霸氣入主，換算單價高達76.43萬元，再創高雄成屋豪宅單價新高，據查，賣家就是京城建設。

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「京城天贊」堪稱京城建設集大成之作，一開始取名為「京城京城」，2021年又改為「京城KING PARK」，之後則正式更名為與「高雄土地公」蔡天贊同名的「京城天贊」，展現京城對該案的強烈信心。

▲「京城天贊」去年9月12樓出現轉手交易，單價換算達76.43萬元，再創高雄成屋豪宅單價新高。（圖／翻攝自實價登錄官網）

根據實登揭露，該案位於鼓山區神農路，去年9月12樓出現轉手交易，坪數149.22坪，格局為5房2廳5衛，含2個車位。總價1億1038萬元。並備註「含裝潢費2230萬元」，單價換算達76.43萬元，再創高雄成屋豪宅單價新高。買家為來自台北的自然人，賣家則是建商京城建設，該戶則為「京城天贊」實品屋。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮表示，高雄成屋房價天花板原由美術館特區的「皇苑御之苑」保持，該案2024年12月曾創下每坪74.6萬元的紀錄。這項紀錄維持9個月後被打破，由「京城天贊」再度奪回高雄成屋豪宅王寶座。

▲農16商業成熟度高，區域後續還有富邦人壽BOT、聯上停35等大型開發案，市場高度看好未來發展。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，「京城天贊」位於農16特區，曾連續多年蟬聯高雄年度豪宅王，成交價格始終維持高檔。區域後續還有富邦人壽BOT、聯上停35等大型開發案，市場高度看好未來發展，目前該區小坪數新案已傳出開價將挑戰7字頭。

謝哲耀分析，豪宅買方看的不是當下單價，而是未來區域含金量，「現在價格貴，放到未來不一定貴」，加上美術館、農16特區成熟度高、精華地段供給有限，具備品牌與稀缺性的產品仍能吸引高資產買方進場，也讓高雄成屋豪宅價格天花板再度被改寫。

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