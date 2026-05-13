▲看得懂「魯班尺」？尺寸不只看吉利，藏古人空間動線與舒適感關鍵 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

疫情期間的推案與買房熱潮，正逐步反映在交屋市場。根據內政部統計，2025年上半年全台不含農舍住宅類使用執照核發量達6萬9,550宅，年增9.2%，顯示疫情期間推案熱潮逐步反映在交屋市場，也意味著不少新屋將陸續進入交屋、裝潢與家具配置階段。對許多首購族來說，買房只是第一步，接下來怎麼量尺寸、挑家具、安排動線，才是真正住得舒不舒服的關鍵。

拿起卷尺丈量家具時，看的可能不只是長度數字。許多人在購買家具、規劃居家空間前，會特別參考「魯班尺」，希望家具不只放得下，也能挑到帶有好寓意的尺寸。

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魯班尺又常被稱為文公尺，常見於傳統建築、門窗、神位、佛具與家具尺寸丈量。一般市售捲尺上，常可看到多排刻度，除了現代常用的公分，也會出現台制尺、文公尺與丁蘭尺等標示。文公尺多用於陽宅、神位、佛具、門窗與一般家具；丁蘭尺則多用於陰宅、祖龕、墓碑等相關丈量。

▲魯班尺除了常見的吉利刻度外，常將公分、台尺、文公尺等刻度並列，方便使用者在丈量實際尺寸時，同步參考傳統吉凶刻度，廣泛運用於家具、門面與居家空間尺寸規劃 。（圖／記者王威智攝）

對一般居家家具來說，民眾最常接觸的是文公尺。文公尺上常見「財、病、離、義、官、劫、害、本」等字樣，其中紅字多被視為吉位，黑字則被視為凶位。像是「財、義、官、本」常被認為是較吉利的區段，因此不少人在挑選書桌、辦公桌、櫃體或門片尺寸時，會希望尺寸落在紅字範圍。

不過，魯班尺並不是只看「紅字」就好。實際使用時，第一步仍是先確認家具用途與擺放位置，再用公分刻度量出空間大小，最後才對照文公尺上的吉位。簡單來說，就是先確認「放不放得下」，再看「數字好不好」。

舉例來說，若要挑餐桌，不能只看長寬是否落在吉位，還要預留椅子拉開與家人走動的空間；若是挑沙發，也不能只追求尺寸漂亮，還要看客廳比例是否協調，會不會讓走道變窄，或讓整體視覺顯得沉重。櫃體高度也是同樣道理，若尺寸太高、太滿，即使數字吉利，也可能讓空間產生壓迫感。

因此，魯班尺更像是一種傳統空間參考工具，而不是唯一標準。它背後反映的，不只是吉利寓意，也包含過去木工文化對家具尺度、空間比例與居住感受的經驗累積。

▲疫情期間的推案與買房熱潮，正逐步反映在交屋市場。不少新屋陸續進入交屋、裝潢與家具配置階段 。（圖／記者王威智攝）

若想在家中實際使用魯班尺，可以掌握三個原則。第一，先分清楚用途，一般居家家具多看文公尺，不要混用丁蘭尺。第二，先用公分確認實際尺寸與空間限制，再對照紅字區段。第三，不要為了追求吉位，犧牲動線、比例與使用舒適度。

對正在交屋、裝潢或準備添購家具的人來說，魯班尺可以作為挑選尺寸時的參考，但真正好的家具，不只是「放得下」而已，而是要適合每天生活。從一把尺開始，量的不只是家具長寬，也是在確認一個家住起來是否順手、安心又舒服。