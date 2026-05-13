台中房市大洗牌！　誰在打炒房潮中裸泳？在地曝抗跌神區

▲房市明顯降溫，交易量急縮，第一線房仲感受最深。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台中房市明顯降溫，交易量急縮，第一線房仲感受最深。遠見房屋共同創辦人謝濱展在《地產詹哥老實說》節目中坦言，市場冷到「不用觀察就知道」，以自身公司為例原本7家門市已收掉2家，業務人數也從高峰170人減至130人，短短1年流失約40人，且多數是直接離開房地產業。

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謝濱展指出：「自己公司巔峰時期每月可成交50～60件，最差時，也就是2024年9月到2025年初那一波，僅剩10多件。但目前也只是回溫到20～30件，是真的完全沒有人要買房。」

市況黯淡，也讓不少房仲轉做短影音、兼職維生。但謝濱展直言：「靠跳舞、博流量的方式，短期吸睛，長期卻難以轉成實際成交，流量很漂亮，人卻早就離職了。」

談到台中近年遍地開花的重劃區，謝濱展直言：「供給速度遠遠追過人口成長，部分區域生活機能尚未到位，近2年進場的買方很容易變成冤大頭。」

▲謝濱展點名大坑一帶的廍子段，「近期已有建商單價從5字頭直接下修到3字頭。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

謝濱展點名大坑一帶的廍子段，「近期已有建商單價從5字頭直接下修到3字頭，連帶拉低整體行情，量體太大，又缺乏成熟生活機能，只適合早期低成本取得的人。」

至於話題度極高的14期、水湳經貿園區等高價區，謝濱展也示警：「14期房價近年漲幅過快，部分案子站上6字頭，不僅後手性差，還受平均地權限制影響，真正接手買盤有限，漢神、巨蛋題材很厲害，但一般人不會為了百貨或巨蛋住在旁邊。」

不過，市況雖冷，並非沒有機會。謝濱展指出：「案量大的區域，確實能談到不錯的價格，例如寶佳大道一帶，目前已回落至2字頭，成交總價明顯修正。」

▲寶佳大道一帶，目前已回落至2字頭，成交總價明顯修正。（圖／記者陳筱惠攝）

但謝濱展也提醒：「撿便宜不等於亂出價，實價登錄成交1080萬元的社區，合理出價應在1030～1050萬之間，若直接出800、1200萬元以下，仲介連談都不會談。」

至於預算型買方如何選？謝濱展建議：「若總價2000萬元以內，優先鎖定西屯、南屯，且靠近捷運綠線、藍線沿線的產品，雙線交會、交通成型，這一波幾乎沒跌過，是最抗跌區。」反之，他認為大坑因發展紅利已反映、供給量龐大，短期內仍需時間消化。

總結來說，謝濱展認為：「在打房政策與股市資金分流下，屋主並不急售，買方更應回歸理性，選擇成熟市區、交通題材明確的產品，房子不是不能買，而是不能買錯地方。」