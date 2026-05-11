交屋即轉手　換約客1年慘賠528萬「行情比預售還低」

▲台中新成屋市場出現罕見賠售528萬元案例。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

換約慘賠售！根據實登紀錄，換約客去年4月以2528萬元入手，不到1年，今年3月以2000萬元出脫，帳面賠售528萬元，等於跌掉房價的1/5，跌幅20.8％。不過觀察該社區行情，除了該筆交易，其他仍穩定在行情內，在地房仲研判，為單純的零星個案。

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根據最新實價揭露，位於西屯區新成屋，22樓戶於3月以總價2000萬元成交，拆算單價約48.24萬元，來到比預售最低價49.99萬元還低。

從帳面來看，該戶第一任屋主早在2022年底預售時，即以2468萬元成交，單價60.86萬元，去年4月再以2528萬元轉讓給上一任屋主，如今以2000萬元脫手，實際帳面直接蒸發528萬元，跌掉房價的1/5，跌幅20.8％。

▲觀察該社區，平均單價仍維持在5字頭至6字頭，此次跌至4字頭，並不常見。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

該筆交易總坪數44.54坪，含1個平面車位，車位價格250萬元，若拆算主建物單價，已明顯低於當年預售價格。尤其該戶位於22樓高樓層，在過去景氣熱絡期間，屬於相對具保值性的樓層條件。

群義房屋文華甘心加盟店温峻豪分析：「實際上觀察該社區，平均單價仍維持在5字頭至6字頭，此次跌至4字頭，並不常見，過去出現大幅讓利的多半是高總價的豪宅案，以該總價帶來說可以說是沒見過。」

温峻豪說：「 2021年至2023年間房市快速上漲，但隨著央行信用管制、第二戶貸款限縮下，部分投資型買盤開始退場，不過該物件上一任屋主在2025年時取得，當時限貸令已經發酵，照常理來說，應是有相對的財力才會承接。」

立辰開發經理蔡鴻霖則認為：「第7波信用管制重傷的除了房仲、代銷外，另個受災戶就是即將交屋的物件，特別是一次持有多戶，交屋就遇到第2屋自備款7成變6成（之前是5成）、第3戶剩3成，尤其是過去小坪數、低首付、多戶數的案子，現在即便是相對保值的高樓層產品，也難敵市場修正壓力。」

不過，蔡鴻霖也認為：「個案不代表整體房價全面崩跌，只是部分屋主資金壓力提前反映。」

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