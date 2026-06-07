存款150萬想買房！他一算「300萬小套房」能負擔　網吐實話

▲原PO猶豫要買房還是買股票。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人都在苦惱到底該把積蓄投入股市還是房市？近日有男網友發文表示，自己目前資產約有150萬元，正在猶豫該將資金投入股票，還是買下一間總價約300萬元的小套房？他列舉了買房的誘因與讓他卻步的原因，無奈資金有限，只能「二選一」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

渴望晉升有殼族

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「買房vs股票」為標題發文。原PO表示，自己目前資產約150萬，且散落在各處，因為工作關係，在公司附近租屋，每個月租金為6000元。但他坦言近期萌生了買房的念頭，主要考量有三點，首先是目前工作穩定且公司規模大，或許在利率上能取得優勢；其次是渴望晉升為「有產一族」；最後則是他鎖定了總價不高的小套房，或許能負擔300萬內的物件。

陷「二選一」難題

不過，原PO也列出了讓他卻步的原因，首先，這個預算能買到的房子，離工作地點遙遠；第二，屋齡幾乎都在30年以上；第三，買房無法產生複利效果；最後，還必須負擔房屋維護與裝潢費用。由於他從小就是靠自己，家人並不會幫忙，所以他就好奇大家的想法，在股票和房子二選一的情況下，大家會支持買房嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看不出買房是因為真的有需求才買，而且還只能買偏鄉、小套房、高屋齡的物件」、「完全不會考慮接300萬的舊偏鄉房，不好賣、不好租，修繕保養還要花一堆錢」、「看起來是想要＞需要」。也有網友表示，「那你要多看幾間再買！不要買頂樓，要買有電梯大樓！下班回家要走樓梯太累了」、「如果要自己住，可以買，我是買來投資，很後悔」、「自住可以」。