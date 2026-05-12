「配貨建案」轉手難！　他硬著頭皮配大坪數「現小賠求出場」

記者陳筱惠／台中報導

2年前，受到新青安鼓舞房地產熱絡，在中部當時更出現買房需「配貨」的事件，想要搶手的2房物件，就必須要找到買4房的購屋族來搭配，雖然後續業者澄清，但當時「搶貨」的屋主，現在又因政策影響，交屋之後的轉手之路似乎格外艱辛。

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？ 在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

▲2年前，受到新青安鼓舞房地產熱絡，在中部當時更出現買房需「配貨」的事件，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

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回顧2024年前後，中部房市熱度爆表，當時為加速去化大坪數、高總價的4房產品，案場傳出私下要求購屋族若想購買搶手的2房型，就必須找到另一組買家同時承接同社區的4房型。這種配貨現象，反映了當時買方市場的卑微。

但近日在房屋交易平台上，位於潭子、2年前曾是轟動一時的「配貨搶案」，以當初購入的價格平轉掛售，當時許多投資客或剛需族為「搶貨」成功，不得不硬著頭皮吃下物件，如今在交屋之後，轉手之路似乎格外艱辛。

經查，當初屋主入手總坪數69坪的4房物件，總價2412萬元，如今也同樣掛出2412萬元求售，看似帳面持平，但包含持有成本、契稅、房仲費用，實際上是小賠求售，據悉，該屋主在社區還持有另外的物件。

▲2023~2024年左右取得房屋的屋主，受到限制貸款以及情緒影響，容易選擇小賠出場，尋求資金解套。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「當初屋主在情緒高點透過『配貨』取得房產，購入成本雖然不一定偏高，但如今市場回歸理性，加上限制貸款持續緊縮，當時硬搶下來的持有壓力，導致屋主在面臨政策變動時，支撐力道不足，最終只能選擇小賠出場，尋求資金解套。」

不僅潭子，鄰近的機捷特區也有購屋族在高點入手，連台中號稱最有「信仰」的建商，都逃不過這波成屋回檔的浪潮，在地房仲私下透露：「當一個社區從2字頭的預售價，成屋一路轉手、創價，最高到5字頭時，後續接盤的屋主資金持有壓力可想而知。」

更有一向大多頭的代銷業者則認為：「未來建商待售餘屋嫁入成屋戰場，就是『貓食鹽-穩死誒』」這段話意指貓咪若吃到太鹹的食物，由於代謝功能無法負荷，極容易導致腎衰竭而死亡，就如同現在的房市，供過於求。

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