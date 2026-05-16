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博弈大亨接手綜藝天王信義區別墅15年　突現3.8億交易紀錄

記者項瀚／台北報導

「博弈大亨」陳盈助砸3.8億元，買下信義富人山區「高林閣」344坪別墅土地，地上物則由陳姓自然人賣給陳姓自然人。該別墅過去由某綜藝大哥持有，多年前曾傳言賣給陳盈助，本次轉手推測可能是陳家基於特殊考量，進行買賣移轉。

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▲▼ 信義區山區 。（圖／記者項瀚攝）

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▲「博弈大亨」陳盈助砸3.8億元買下，信義富人山區「高林閣」344坪別墅土地。（圖／記者項瀚攝）

信義區富人山區紫雲街最高處的社區「高林閣」，規劃1棟大樓、2棟別墅，這2棟別墅屬同一塊土地。這2棟別墅頗為知名，據報導過去由綜藝大哥買入，登記在太太名下，2011年傳聞由博弈大亨陳盈助接手，但綜藝大哥第一時間否認。

不過，經查異動索引，2011年時該別墅由張姓自然人賣給陳姓自然人，推測陳可能就是陳盈助家族。

最新實登揭露，該別墅土地共344坪以3.8億元賣給盈福開發，也就是陳盈助的公司。而建物部分，則在同日賣給陳姓自然人，登記在嘉義，推測也是陳盈助家族，但該筆交易未見實登。

▲▼ 。（圖／翻攝自地籍圖）

▲「高林閣」2門牌別墅同屬一塊地好，基地規模344坪。（圖／翻攝自地籍圖）

高源不動產估價師事務所陳碧源表示：「資產進行關係人交易的操作很常見，主要是基於節稅、資金流考量，而在2023年《平均地權條例》上路後，私法人不得購入住宅、但土地沒有限制，可能就是因為法規，使得本次個案出現『房地分開交易』的現象。」

陳碧源表示：「法人持有不動產，可透過股權移轉的方式進行，此外若是走繼承，在遺產稅上方面也能節稅，遺產可以不低於公告土地現值列計。」

至於交易價格，陳碧源表示：「以本次房地分離計算的角度來看，建物屋齡已達近30年，殘值有限，真正貴的是土地。站在稅務角度來看，成交價拉高會好一些，本次交易3.8億元確實也沒有特別便宜的現象。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「自然人與法人之間的關係人交易，有時也是基於現金流考量，以法人向自然人購買來說，就會有現金流回到自然人身上，此外未來該土地產生的相關費用，也可以走公司帳。」

為何建物部分，陳姓自然人賣給陳姓自然人？徐華辰補充：「異動索引無法完整確認雙方身份，但基本上不可能是同一人，推測可能是當初陳盈助借名登記，現在回到他名下；或是陳透過買賣移轉到其他家人名下。」

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關鍵字：博弈大亨陳盈助綜藝大哥信義區別墅土地高林閣

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