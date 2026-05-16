《傳說對決》也是租客　「1122車主」北上變身超狂包租公

記者項瀚／台北報導

神秘1122車牌主人、「博弈教父」陳盈助在台投資許多房地產，大多以商用不動產為主，當包租公。觀察陳北上掃樓紀錄，曾砸18.5億元買下信義區豪辦，現租客包括新加坡商競舞電競（Garena），也就是知名手遊《傳說對決》發行商。

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▲神秘1122車牌主人、「博弈教父」陳盈助在台投資許多房地產。（圖／記者劉昌松攝）

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陳盈助出身嘉義東門，早期經營電子遊藝場起家，之後轉做運動線上博弈，2021年因為涉相關刑事案件，緩起訴處分金8.5億元，加上繳回不法所得2億元，一次付清，可見財力相當雄厚，外傳身家超過百億，被封為「博弈教父」。

提到陳盈助這位傳奇人物，許多人都會聯想到神秘的「1122」數字，盛傳只有在嘉義看到車牌數字1122的車，都是陳盈助的車子。但除了有錢有勢，陳盈助及妻子熱衷公益，也有「嘉義大善人」的稱號。

陳盈助相當低調，鮮少在媒體露面，去年台北地院審理京華城等案時，曾傳喚陳盈助，讓他再度成為討論焦點。當時，有不少輿論聲音都是替他說話，陳大部分事業都在海外，都是合法有牌照的，國內都做房地產居多。

陳盈助在國內不動產市場確實多有布局，不少都是透過盈福開發公司、福添福投資公司出手購入不動產。經查商業司，這兩間公司資本總額龐大，分別高達46、37億元，都登記在嘉市東區大雅路二段巷內。

▲觀察陳盈助近年在台北的不動產布局，大多鎖定商用不動產。（圖／記者項瀚攝）

觀察陳盈助近年在台北的不動產布局，大多鎖定商用不動產，最具指標性的是2020年分別砸12.4億元、6.2億元，合計18.6億元買進信義計畫區頂級辦公大樓「統一國際大樓」16樓整層及頂層29樓5成產權，含14個車位共計1217坪，換算單價約180萬元左右。

從商業司來看，陳購置大樓登記的公司，推測部分自用、部分作為出租使用。其中包括，新加坡商競舞電競（Garena）台灣分公司，員工數350人。該公司相當知名，是全球領先的線上遊戲開發與發行商，發行的手遊《傳說對決》無人不曉，但尚未見到實登數據。

除了「統一國際大樓」，陳盈助北上購置不動產還包括，2021年以2億元買進大直商辦「台北時代廣場」3樓，含7車位權狀246坪，換算每坪99萬元；2023年以3億元買下內科「聖立科技大樓」1樓店面，含3車權狀374坪，平均單價80萬元。

近期實價揭露，陳盈助以盈福開發名義以3.8億元，買下信義區山區「高林閣」別墅土地，共計344坪、單價110萬元。地上物方面，則由陳姓自然人賣給陳姓自然人，未見實登。而該筆交易不排除是陳家的關係人交易。





▲陳盈助北上買地買房整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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