買「準都更宅」需符3條件　否則平白被卡180萬

▲危老都更示意圖，非本文事發地。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

近年許多民眾購買老公寓常被改建話題吸引，但臉書粉專「Cosmo房產教練」提醒，想要投資這類房產必須先檢視三項條件，都要符合才是加分，不然可能會平白冤枉卡住180萬資金。

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▲松江路都更孤島。（圖／記者項瀚攝）

盲目相信改建話術

「Cosmo房產教練」分享真實案例，有民眾看上新北市一間屋齡偏高但地點尚可的老公寓，聽信改建機會很大的話術便差點衝動加價。然而真正攤開來看，現場根本沒有正式會議紀錄，也沒有清楚的住戶同意比例。

都更最怕投資人將有機會直接當成快要發生，一旦多花了180萬元買下想像，案子卻遲遲沒有進度，這筆錢就會變成被提前鎖死的資金。再加上老屋本身的漏水或管線安全等問題，所有修繕風險都將變成買方的責任。

精算持有成本價值

在等待改建期間，若物件無法穩定出租或自住來撐住現金流，假設每月因此少掉2.8萬元租金機會，兩年下來就會平白損失67.2萬元。如果再加上2、30萬元的管線修繕費，整體的資金壓力就會被瞬間放大。

專家強調都更絕對不能當作買房的唯一理由，它只能是額外的加分條件。買老屋等改建前必須先確認現在的使用價值夠不夠、進度有沒有白紙黑字的會議紀錄文件，並評估若延宕5年自己是否會後悔。

▲力麒大樓。（圖／記者項瀚攝）

驗證故事勿買想像

許多人聽到都更腦中只會浮現未來新大樓的翻身畫面，但實際走過的人都知道，中間最困難的其實是整合。不論是條件談不攏還是其中一戶不同意，都可能讓流程直接重來，這並非買方單方面能夠控制。

因此民眾可以買老屋等機會，但千萬不要買一個自己從未驗證過的故事。下手前應先查詢官方正式進度、用現況試算出租與修繕成本，並把時間延後5年當作情境，確認自己還能不能承受，這才是安全的資產布局。