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領3年租屋補助8萬竟遭追討！律師揭「4常見租屋地雷」曝自保關鍵

蘇家宏指出，房東在合約期間突然漲租恐觸法。（示意圖／photoAC）

▲蘇家宏指出，房東在合約期間突然漲租恐觸法。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

有民眾自述，連續申請3年租屋補助、累計領了近8萬元，沒想到近期卻因「租賃處非住家用稅率」被全數追討，讓他崩潰直呼「租屋已經夠辛苦了，為何還要被追殺？」對此，律師蘇家宏指出，租屋族收到追繳通知時，應先確認是真的不符規定，還是政府單位有所誤會，同時提醒租客，面對補助資格爭議、房東臨時加價等問題，不是只能默默接受，可以嘗試依法爭取自身權益。

蘇家宏於臉書粉專發文分享，有網友在Threads訴苦，表示自己連續3年申請租屋補助，領了將近8萬元，結果近日卻收到政府公文，以「租賃處不是住家用稅率，不符合作業規定」為由，要他將租屋補助全數繳回。

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蘇家宏提到，租客申請租屋補助時，遇到的問題也不只這些，有時明明租約還沒到期，房東得知租客想申請租屋補助時，就會馬上要求漲房租，而面對補助問題及房東要求，租客不一定要自認倒楣、乖乖聽話。

1.補助被追討怎麼辦？先釐清是誰的錯

蘇家宏指出，若收到追繳公文，務必先查清楚到底是什麼問題，如果是自己不符合規定或申請文件有錯誤，那確實需要補繳，若是政府單位誤會了，可以依照相關規定申請復查、訴願，甚至是提起行政訴訟來救濟。

2.合約期間內房東不能片面漲租

蘇家宏說，有些人會遇到房東在合約期間要漲租的情況，如果是房客跟房東間的糾紛，就要回到合約的本質，若合約上寫明每個月租金是2萬元，那就只能收2萬元，房東絕對不能在租賃期間內突然說要漲房租；要是房東太誇張，甚至用換鎖的方式逼迫租客搬走，等於是觸犯了刑法的強制罪、妨害自由；如果有出言恐嚇，惡房東將得到應得的處罰。

3.續約時被漲租？不租最大！

蘇家宏表示，如果剛好遇到合約到期，房東要求每個月多加幾千塊才肯續租，這在法律上屬於「市場機制」與「契約自由」，即使租客感覺對方有惡意，但只要是新合約的訂定，房東確實有權利提出新的租金條件。

蘇家宏說明，未來《租賃住宅市場發展及管理條例》部分條文修正草案，內容包括「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」，如立法院三讀通過後，將會有不同的改變；但在修法之前，他認為「不租最大」，若雙方無法協商，「請相信上帝幫你關了這扇門，會幫你開一扇另外更好的窗。」

4.房東為什麼怕房客報稅、申請租屋補助？

蘇家宏直言，不少房東怕房客報稅、申請租屋補助，不願意讓政府知道有出租的事實，主要與以下3種原因有關：

1、怕被貼上逃漏稅的標籤，讓隱形收入曝光。

2、擔心失去自用住宅的優惠稅率，導致每年的房屋稅提高。

3、未來賣房子時，如果是非自用住宅，土地增值稅會變高非常多。

蘇家宏呼籲，房東應有正確的節稅觀念，合法繳稅更安全，而房東其實可以成為「公益出租人」，在稅賦上也有相當的優勢。

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關鍵字：蘇家宏租屋補助周刊王

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